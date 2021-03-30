Володимир Остапчук повідомив про трагедію в родині

Володимир Остапчук / instagram.com/vova_ostapchuk/

Шоумен Володимир Остапчук був змушений терміново виїхати з Києва у зв'язку зі смертю дорогої йому людини.

На 96-му році пішла з життя бабуся шоумена Ольга. Про це Остапчук розповів в Instagram. Як зізнався Володимир, він встиг побачитися з рідною людиною минулого тижня.

"Поїхав в Умань. Бабусі не стало. Встиг минулого тижня попрощатися ..."- написав Володимир.

Нещодавно Володимир Остапчук розповідав, що у бабусі трапилася неприємність - у неї стався інсульт, а при падінні вона розбила голову.

Тоді він їздив до батьків і займався поправкою здоров'я бабусі. Він відвіз її в Умань до мами, яка могла доглянути за жінкою.

Нагадаємо, що у Росії помер зірка Глухаря. Його тіло виявили тільки через місяць, так як він не особливо спілкувався з родичами і друзями.