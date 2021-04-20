Володимир Пресняков ліг на операцію через рак

Пресняков старший / instagram.com/v.p.presnyakov/

У російського композитора Володимира Преснякова-старшого виявили рак у нирці.

Як повідомляє КП.РП, у квітні 2021 року музикант повідомив, що бореться з онкологією.

За словами Преснякова, він звернувся за медичною допомогою через болі в боці, від яких він страждав довгий час.

Володимир Пресняков думав, що його турбує камінь в нирці, проте причиною проблем став рак, який вдалося виявити на ранній стадії.

Пресняков-старший прооперував рак і почав курс хіміотерапії.

"На щастя, мені попався дуже хороший хірург. У мене в результаті відняли одну нирку. Люди живуть без неї. Відновлення йде нормально. Шкодую, що якийсь час не можу грати у футбол. Відчуваю, що слабенький. Синові я скаржитися на своє здоров'я не хочу", - сказав композитор.

Як виявилося, Пресняков приховував проблеми зі здоров'ям навіть від дружини.

Нагадаємо, що українська співачка, яка живе в США, Міка Ньютон поборола рак і зізналася, що це не перший випадок в її родині.