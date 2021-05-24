З'ясувалися результати перевірки на наркотики переможця Євробачення

Тест він проходив добровільно. Співак отримав негативний результат, який зафіксував ЄС радіомовлення і телебачення.
Соліст італійського гурту Måneskin Давид Даміано пройшов тест на наркотики, повідомляється на сайті Євробачення.
Тест він проходив добровільно. Співак отримав негативний результат, який зафіксував Європейський союз радіомовлення і телебачення.
"У зеленій кімнаті не було вживання наркотиків, і ми вважаємо справу закритою", - йдеться в повідомленні.
Організатори зазначили, що "спекуляції "призвели до фейкових новин і несправедливо вплинули на групу.
Фінал Євробачення 2021 - про що раніше повідомляв Главред:
- Група Måneskin перемогла на Євробаченні з піснею Zitti e buoni, набравши 524 бали. На другому місці опинилася Франція, яку представляла артистка Барбара Прави з піснею Voilà, з 499 балами. На третьому з 432 балами-Швейцарія (Виконавець Gjon's Tears).
- Вокаліст групи Måneskin потрапив в курйозну ситуацію на Євробаченні.
- Після того, як ведучі оголосили остаточні результати голосування, переможці конкурсу не могли стримати емоцій. Соліст колективу Давид Даміано так радів перемозі, що у нього лопнули штани на причинному місці.
Автор: Катерина Трохимчук