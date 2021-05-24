З'ясувалися результати перевірки на наркотики переможця Євробачення

Даміано Давид / Reuters

Соліст італійського гурту Måneskin Давид Даміано пройшов тест на наркотики, повідомляється на сайті Євробачення.

Тест він проходив добровільно. Співак отримав негативний результат, який зафіксував Європейський союз радіомовлення і телебачення.

"У зеленій кімнаті не було вживання наркотиків, і ми вважаємо справу закритою", - йдеться в повідомленні.

Організатори зазначили, що "спекуляції "призвели до фейкових новин і несправедливо вплинули на групу.

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