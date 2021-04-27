"Я шукала змін": Юлія Тимочко відверто розповіла про участь у Голосі країни

Юлія Тимочко / прес-служба 1+1

Співачка з Рівного, Викладач вокалу Юлія Тимочко брала участь у шоу Голос країни 2021 у команді Тіні Кароль, яка від початку шоу була в захваті від голосу Юлії.

Юлія Тимочко розкрила свої плани після шоу в інтерв’ю Главреду.

Співачка не приховувала, в якому вона захваті від роботи з Тіною Кароль: "Тренер, якого я обрала – не просто запланований мною. Я точно знаю, що вона надіслана мені долею. Дійсно, у Тіни Кароль великий багаж знать, досвід, практика. Я вражена, як вона бачить музику - це географія вокалу, це його математичність, складність або легкість".

Юлія дуже багато вкладала в роботу під час проекту, а в останні дні майже весь час присвячувала репетиціям. За її словами, робота з Тіною дала дуже великий шмат досвіду для неї.читайте такожСергій Лазановський розповів про плани на кар'єру і свій головний страх

"Для мене це не був одноденний майстер-клас. Коли ми залишились вдвох у фіналі, то весь час був присвячений мені, і це було так круто, як наче робота майстра і учня. Репетиції проходили дуже плідно, щодня майже, і особливо перед прямими ефірами. Ми завжди в контакті з нею – і через Мережу і наживо. Я б сказала, що я ніколи так пісні не розшифровувала, так детально їх не розкладала, як це допомогла мені зробити Тіна. Я багато чого для себе знайшла, незважаючи на те, що я у музиці вже не один рік", - пояснила Юлія.

Юлія надихнулася прикладом Тіни, яка навіть розбирала з нею пісню "Красиво", бо там був цікавий для співачки момент. Після участі вона б із задоволенням записала дует із наставницею, якщо б була цікава для них пісня.

Тимочко відзначила, що Голос країни став для неї важливим етапом у житті – тим поштовхом, який дає людям енергію робити щось нове і змінювати своє життя.

"Мене надихає все, що навколо мене, і те, що я можу брати участь у цьому процесі, і зараз є певні речі, які мене ще надихають, які я поки не буду називати. Але мені здається, що це шоу зараз є таким поштовхом – щоб після Голосу не сидіти і просто не викладати вокал. Я шукала тут змін, і я їх знайшла", - пояснила нам співачка.

Крім того, незважаючи на результати проекту, Юлія вирішила втілити зміни і у кар’єру також. Співачка готується писати авторські пісні та випускати з ними свій перший альбом.

"Зміни у мене вже відбулися. Залишається тільки брати весь свій час, здоров’я і людей яких я хочу бачити в команді, і які будуть допомагати мені писати альбом. Ну а скільки ж можна так сидіти, загоряти, і говорити, що мрії не збуваються? Для початку треба випустити хоча б одну пісню", - вважає Тимочко.

Голос країни 11 сезон фінал - Юлія Тимочко і Тіна Кароль - Мальви: відео

Нагадаємо, у фіналі шоу Голос країни 11 Юлія пройшла три етапи - з піснею Вільна, яку вона виконувала сама, Баладу про мальви, яку вона співала з Тіною і піснею з вибору наосліп - Wonderful Life.

Після третього етапу виявилося, що Сергій Лазановський набрав більше голосів, і переміг у проекті.

Переглянути всі виступи 11 сезону шоу Голос країни 2021 онлайн можна на сайті 1+1 video.