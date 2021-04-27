Юлія Саніна зреагувала на можливість стати тренером 12 сезону шоу Голос країни

The Hardkiss Юлія Саніна / instagram.com/the_hardkiss/

Фронтвумен групи The Hardkiss Юлія Саніна довгий час дружить з Тіною Кароль, і навіть записали спільні пісню і кліп Вільна для фільму.

Тіна Кароль була тренером шоу Голос країни багато сезонів поспіль, але вирішила покинути проект після 11 сезону.

У фіналі 11 сезону шоу після оголошення переможця Тіна взяла голос, і після подяки оголосила, що покине проект. Вона запропонувала каналу 1+1 взяти на її місце Юлію Саніну.

Через кілька днів Юлія Саніна вирішила провести спілкування з фанатами, і одним з перших її питань їй було - чи приймає Саніна пропозицію Тіни.

"Я дуже вдячна завжди Тіні за теплі слова і за таку довіру. Але, Володимир Завадюк поки що ще не Телефонував. Нічого не можу сказати з цього приводу", - сказала Юлія.

Нагадаємо, у фіналі шоу Голос країни 2021 переміг чемпіон Наді Дорофєєвої Сергій Лазановський.

Тіна Кароль ще до фіналу вокального проекту зізналася, що подумувала про те, щоб завершити кар'єру співачки.

Всі випуски шоу Голос країни 11 можна подивитися онлайн на сайті 1 + 1 video.