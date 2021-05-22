Юля Зайка звернулася до Михайла після драматичного фіналу Холостяка

Юлія Бельченко / instagram.com/julz_seven/

В Україні ввечері 21 травня пройшов фінал шоу Холостяк 11, в якому Михайло Заливако шукав собі кохання.

Він незадовго до фіналу повернув на проєкт Юлію Бельченко, з якою протягом усього часу у них були дуже яскраві стосунки.

Однак, останній тиждень і п'ять фінальних побачень здивували глядачів Холостяка, які не очікували такого повороту подій.

Відразу після першого побачення Михайло вигнав Розалі. А в останній день, коли потрібно було дарувати каблучку, він вибрав Анну Богдан. Таке рішення стало резонансним для глядачів проєкту, і посипалося багато критики через те, що Юлю повернули на проєкт для того, щоб знову кинути. Сама дівчина в Instagram розповіла про своє розбите серце.

"Ти сказав, що це не кохання...⠀Відчуття такі ніби моє серце лопнуло як повітряна куля, в який встромили кинджал. Всередині кров повільно стікає з залишків розбитого серця вниз по внутрішніх стінках мого тіла...⠀Мені погано... огидне почуття! Коли розбивається серце - всередині порожнеча вакуум і пече біль.⠀В голові дзвенить лише одне питання: за що ти так зі мною?", - пише вона.читайте такожХолостяк 2021 фінал: кого вибрав Міша в 12 випуску

Юлія Бельченко / instagram.com/julz_seven/

"Юленько, тримайся. Переконаний, ти зустрінеш свою половинку", - написав їй Григорій Решетник.

З ним не погодилися глядачки: "Просто вибрав колишню Богдана для через статус", "Гриша, ідіть подалі зі своїм шоу", "Це реально жах, булінг Юлі на всю країну! А потім ще раз познущалися... ганьба СТБ", "Останній Холостяк, якого я дивилася", - пишуть вони.

Шанувальниці і шанувальники також висловили свою підтримку Юлі:

"І слава Богу, такий діамант заслуговує кращого чоловіка)", "Усі дівчата України плачуть з тобою", "Це ще раз підтверджує, що боротися за чоловіків марно, пояснюватися їм в любові, розчинятися в них...", - пишуть вони.

Нагадаємо, що незважаючи на те, що в ефір вийшов фінал проєкту Холостяк 2021, насправді головний випуск попереду - 28 травня вийде шоу Як вийти заміж, в якому учасниці і Михайло розкажуть про життя після проєкту. Тоді ж стане відомо, залишився Михайло з колишньою Андрія Богдана, чи ні.