Ув'язнений Харві Вайнштейн оскаржить вирок у вищій інстанції

Харві Вайнштейн / Reuters

Харві Вайнштейн, проти якого восени 2020 висунули 6 нових звинувачень, вирішив оскаржити вирок у Верховному суді США.

Як йдеться у сюжеті "Сніданку з 1+1", він подав апеляцію. За його словами, суддя зробив кілька помилок, що в результаті призвело до упередженого ставлення до нього.

Зокрема, йому відмовили в презумпції невинності і саму справу нібито розглядали некваліфіковано.

Захисники Вайнштейна знайшли аж сім причин для скасування його вироку. Зокрема, що голова суду відмовився відхилити кандидатуру присяжного, який написав автобіографічну книгу про "сексуальне хижацтво літніх чоловіків" і брехав про її зміст під час відбору журі.

Захисник зазначив, що Апеляційна палата виправить ці помилки і направить матеріали справи до іншого судді.

При цьому ніхто не відміняв розгляд інших звинувачень проти Вайнштейна, які ще будуть розглядатися в суді.