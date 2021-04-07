Ув'язнений Харві Вайнштейн оскаржить вирок у вищій інстанції

Скандальний продюсер Харві Вайнштейн, який відбуває покарання за згвалтування в США, вирішив зіграти на бюрократичних слабкостях судової системи.
Харві Вайнштейн, проти якого восени 2020 висунули 6 нових звинувачень, вирішив оскаржити вирок у Верховному суді США.
Як йдеться у сюжеті "Сніданку з 1+1", він подав апеляцію. За його словами, суддя зробив кілька помилок, що в результаті призвело до упередженого ставлення до нього.
Зокрема, йому відмовили в презумпції невинності і саму справу нібито розглядали некваліфіковано.
Захисники Вайнштейна знайшли аж сім причин для скасування його вироку. Зокрема, що голова суду відмовився відхилити кандидатуру присяжного, який написав автобіографічну книгу про "сексуальне хижацтво літніх чоловіків" і брехав про її зміст під час відбору журі.
Захисник зазначив, що Апеляційна палата виправить ці помилки і направить матеріали справи до іншого судді.
При цьому ніхто не відміняв розгляд інших звинувачень проти Вайнштейна, які ще будуть розглядатися в суді.
- Як відомо, секс-скандал з Харві Вайштейном розгорівся в 2018 році, коли ряд жінок подали в поліцію заяви про сексуальне насильство, домагання і згвалтування з боку Харві Вайнштейна.
- В американських ЗМІ вийшло кілька статей з публічними зізнаннями жінок в тому, що стали жертвами Вайнштейна.
- Після цього ряд голлівудських актрис визнали, що зазнали сексуального насильства з боку Харві Вайнштейна.
- З'явився рух MeToo, активістки якого почали брати участь у викритті сексуальних домагань та інших діячів культури.
- Наприкінці лютого 2020 Вайнштейна офіційно визнали винним відразу у двох справах.
- Після цього в березні 2020 суд визнав винним ще в двох справах.