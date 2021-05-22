"Законсервувався" на Лорак: продюсер пояснив, чому Кіркоров "вріс" у Євробачення

Денис Путінцев пояснив, чому Кіркоров вріс у Євробачення / УНІАН

Для Філіпа Кіркорова Євробачення - це додаткове джерело доходів. Чомусь вважається, що він – гуру постановки номерів на Євробаченні, проте ніхто з артистів, для яких він ставив номери, ніколи не перемагав. Ані Лорак свого часу посіла друге місце, але не тому, що до створення її номера був причетний Філіп Кіркоров, а тому що це Лорак, заявив продюсер, медіамен, творець промо-компанії STARBOM.COMpany Денис Путінцев.

"Кіркоров "законсервувався" на стадії Ані Лорак: по-перше, у всіх його артисток однакові сукні, по-друге, у всіх – суцільний мюзикл. Кіркоров завжди тяжів до жанру мюзиклу, про це свідчить і те, як він себе поводить, і те, як він одягається, і те, як він себе по життю позиціонує. Філіп Бедросович - це суцільний яскравий Бродвей! І всі його продукти на Євробаченні - це суцільне "Чикаго", "Мулен Руж" і відгомони всього цього. А все ж іноді потрібно експериментувати, адже Євробачення, попри всю його консервативність, йде в ногу з часом, і тренди в ньому проявляються (щоправда, із запізненням на рік-два). Так, наприклад, цього року був чітко помітний тренд на 80-90-і роки, особливо у другому півфіналі він пройшов червоною ниткою", - розповів Путінцев під час чату на Главреді.

Водночас він підкреслив, що все це каже про Кіркорова без негативу.

"На Євробаченні Філіп Бедросович просто реалізує свої внутрішні амбіції. До того ж з урахуванням дискоболу, який постійно крутиться у нього на голові, Євробачення – це його стихія. Водночас він просто "рубає капусту" на багатих тітках, чоловіки яких спонсорують їх артистичну кар'єру. Згадайте, наприклад, Агрубаш і представницю Молдови на нинішньому Євробаченні Наталію Гордієнко. Філіп Бедросович тут як тут, готовий заповнити поріділі за період коронакризи запаси фінансів. Так що Агрубаш і Гордієнко, на мою суб'єктивну думку - це чистої води інвестиційні історії", - додав продюсер.

Він додав, що з Сергієм Лазарєвим була інша ситуація.

"Коли ми говоримо про Росію, Євробачення і наставництво, перше, що спадає на думку – Філіп Кіркоров. Лазарєв був потрібен Філіпу Бедросовичу, тому що у Сергія була величезна ймовірність перемоги. Уявіть, які б преференції дала б Кіркорову перемога на конкурсі його артиста...", - підсумував Путінцев.

Раніше Денис Путінцев озвучив сенс участі Go-A на Євробаченні. За його словами, перемога Go-A на Євробаченні - не просто нагорода. Завдяки цьому на нашу музичну культуру можуть звернути увагу Західні продюсери, зокрема, європейські.

Нагадаємо, фінал Євробачення пройде в Роттердамі 22 травня о 22-00 за київським часом. Дивитися Євробачення в Україні можна на каналах UA: Перший і СТБ. Онлайн перегляд Євробачення доступний на сайті каналу UA: Перший.