"Пісня з присмаком української душі": Зеленський оцінив виступ Go-A на Євробаченні-2021

Зеленський високо оцінив виступ Go-A на Євробаченні-2021 / Reuters

Виступ українського гурту Go-A у фіналі Євробачення-2021 у Роттердамі високо оцінив президент Володимир Зеленський. За його словами, група гідно представила Україну у світі.

У своєму Instagram глава держави зазначив, що пісня була чудовою "з присмаком української душі". "Група Go-A - крутий виступ і гідний результат на Євробаченні. Чудова промоція України у світі. Чудова пісня з присмаком душі нашої країни", - написав президент.

Відзначимо, в Роттердамі 22 травня відбувся фінал Євробачення 2021. Український гурт Go-A виконав фолк-пісню Шум.

Загалом багатьом іноземцям дуже сподобався стиль групи, і вони навіть почали перекладати пісню Шум на свої мови відразу після першого півфіналу.

А після того, як прозвучали останні ноти української пісні у фіналі, зал буквально вибухнув оплесками - такий прийом виявився одним з найтепліших.

Go-a Шум - текст пісні

А в нашого Шума зеленая шуба

Дівчата гуляли, шубу порвали

Сію-вію, сію-вію конопелечки

Сію-вію, сію-вію зеленесеньки

Гей нумо-нумо заплетемо Шума

Шума заплетемо, гуляти підемо

Сію-вію, сію-вію конопелечки

Сію-вію, сію-вію зеленесеньки

Гей заплетися, шумі, заплетися

Зеленим барвінком та й застелися

Сію-вію, сію-вію конопелечки

Сію-вію, сію-вію зеленесеньки

А в нашого Шума зеленая шуба

Дівчата гуляли, шубу порвали

Сію-вію, сію-вію конопелечки

Сію-вію, сію-вію зеленесеньки

Гей заплетися, шумі, заплетися

Зеленим барвінком та й застелися

Сію-вію, сію-вію конопелечки

Сію-вію, сію-вію зеленесеньки

А в нашого Шума зеленая шуба

Дівчата гуляли, шубу порвали

Сію-вію, сію-вію конопелечки

Сію-вію, сію-вію зеленесеньки

Гей розплетемо, шуму розплетемо

Шум…

Додамо, Україна посіла п'яте місце у пісенному конкурсі Євробачення-2021.

Євробачення 2021 - перша п'ятірка

Італія: Måneskin-Zitti e buoni-524 Франція: Barbara Pravi-Voilà-499 Швейцарія: Gjon's Tears-Tout l'univers-432 Ісландія: Daði & Gagnamagnið-10 Years-378 Україна: Go - A - Шум-364

Євробачення-2021 - про що йшлося раніше: