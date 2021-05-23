"Пісня з присмаком української душі": Зеленський оцінив виступ Go-A на Євробаченні-2021

У своєму Instagram глава держави зазначив, що пісня була чудовою "з присмаком української душі".
Виступ українського гурту Go-A у фіналі Євробачення-2021 у Роттердамі високо оцінив президент Володимир Зеленський. За його словами, група гідно представила Україну у світі.
У своєму Instagram глава держави зазначив, що пісня була чудовою "з присмаком української душі". "Група Go-A - крутий виступ і гідний результат на Євробаченні. Чудова промоція України у світі. Чудова пісня з присмаком душі нашої країни", - написав президент.
Відзначимо, в Роттердамі 22 травня відбувся фінал Євробачення 2021. Український гурт Go-A виконав фолк-пісню Шум.
Загалом багатьом іноземцям дуже сподобався стиль групи, і вони навіть почали перекладати пісню Шум на свої мови відразу після першого півфіналу.
А після того, як прозвучали останні ноти української пісні у фіналі, зал буквально вибухнув оплесками - такий прийом виявився одним з найтепліших.
Go-a Шум - текст пісні
А в нашого Шума зеленая шуба
Дівчата гуляли, шубу порвали
Сію-вію, сію-вію конопелечки
Сію-вію, сію-вію зеленесеньки
Гей нумо-нумо заплетемо Шума
Шума заплетемо, гуляти підемо
Сію-вію, сію-вію конопелечки
Сію-вію, сію-вію зеленесеньки
Гей заплетися, шумі, заплетися
Зеленим барвінком та й застелися
Сію-вію, сію-вію конопелечки
Сію-вію, сію-вію зеленесеньки
А в нашого Шума зеленая шуба
Дівчата гуляли, шубу порвали
Сію-вію, сію-вію конопелечки
Сію-вію, сію-вію зеленесеньки
Гей заплетися, шумі, заплетися
Зеленим барвінком та й застелися
Сію-вію, сію-вію конопелечки
Сію-вію, сію-вію зеленесеньки
А в нашого Шума зеленая шуба
Дівчата гуляли, шубу порвали
Сію-вію, сію-вію конопелечки
Сію-вію, сію-вію зеленесеньки
Гей розплетемо, шуму розплетемо
Шум…
Додамо, Україна посіла п'яте місце у пісенному конкурсі Євробачення-2021.
Євробачення 2021 - перша п'ятірка
- Італія: Måneskin-Zitti e buoni-524
- Франція: Barbara Pravi-Voilà-499
- Швейцарія: Gjon's Tears-Tout l'univers-432
- Ісландія: Daði & Gagnamagnið-10 Years-378
- Україна: Go - A - Шум-364
Євробачення-2021 - про що йшлося раніше:
- На Євробаченні 2021 перемогла Італія і група Maneskin з піснею Zitti e buoni, яка набрала рекордну кількість голосів. Рок-гурт вразив своїм виступом, і принесла перемогу своїй країні.
- Maneskin - рок-гурт з Риму, до складу якого входять провідний вокаліст Даміано Давид, басистка Вікторія Де Анджеліс, гітарист Томас Раджі і барабанщик Ітан Торчіо. Колектив існує з 2016 року.