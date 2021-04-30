Дружина Дзідзьо розкрила подробиці розлучення з чоловіком

Дзідзьо / Фото : facebook.com/dzidzio

Ярослава Хома розповіла, що вони з Михайлом вже майже рік не живуть разом, і що розлученням займаються юристи чоловіка.

Як розповіла Слава в інтерв'ю КП.юа, розлученню не завадив навіть похід до сімейного психолога.

"Коли все замовчувати, це накопичується роками і призводить до непорозумінь. І коли починаєш з'ясовувати, розумієш, що у вас різні погляди на ті чи інші питання, між вами немає зв'язку, людина чує зовсім не те, що ти хочеш йому сказати", - каже співачка.

Вона пояснила, що коли у Михайла з'явилася група Dzidzio, він майже перестав приділяти їй увагу. У відповідь, вона вирішила не піднімати цю тему, щоб не злити його. В результаті недомовленість не принесла нічого хорошого.

"Я за те, щоб спробувати все, що можливо, щоб зберегти все, що можливо, до останнього. І я перепробувала всі варіанти. Але в результаті ми прийшли до висновку, що все-таки кращий варіант в такому випадку - це розлучення", - додала Славія, і розповіла, що вони не живуть разом вже 8 місяців, хоч прожили 8 років шлюбу.

Співачка зізналася, що після періоду болю зараз налаштувалася на позитив. Хоча спочатку стан у дівчини був жахливим.

"Я виплакала дуже багато сліз. Було дійсно важко, гірко, особливо при переїзді до Києва. Переїзд взагалі складна штука. Я залишила все і переїхала на нове, порожнє місце. Тут у мене не було нічого і нічого навіть не хотілося", - згадала вона.

Слава дуже тепло відгукується про чоловіка і сказала, що відчуває тільки подяку: "Вважаю, що це найкраща людина, яка могла бути в той період мого життя".

Раніше Ярослава назвала причину розлучення з Дзідзьо після 8 років шлюбу.

Нагадаємо, що про розлучення першим заявив Дзідзьо. Він назвав причиною розставання їх молодий вік, в якому пара ще не готова до шлюбу.

До цього, в інтерв'ю Слава зізналася, що під час шлюбу представляла поруч з собою іншого чоловіка.