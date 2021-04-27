Дружина Дзідзьо Слава назвала причину розлучення після 7 років шлюбу

Славія / instagram.com/slavia_official/

Дружина Михайла Хоми Слава після низки відвертих інтерв'ю заінтригувала тим, що їхні стосунки з Михайлом можуть закінчитися розлученням.

Михайло Хома раніше не говорив про розлучення зі славою, але в кінці квітня дівчина розповіла, що чутки про розлучення - правда. Як повідомила Слава в коментарі ТСН, незважаючи на те, що сама співачка виступає за сімейні цінності, вона прийняла важке рішення.

Артистка сказала, що ставилася з розумінням до кар'єри чоловіка, але втратила себе.

"Так, це правда, ми розлучаємося. Коли відчула, що втрачаю себе, знайшла сили почати сольну кар'єру, і зважилася заявити про те, що я не тінь, я - особистість!"- сказала Слава.

Виконавиця зазначила, що вона з тих, для кого сімейні цінності на першому місці, і натякнула, що для порятунку шлюбу зі свого боку зробила все.

"Мої сімейні цінності можна описати одним коротким словом "ми". Я з тих, хто намагається зберегти до останнього. Я зробила все, що могла, моя совість чиста. Я спокійна. Треба дати прожити собі все, що приготувала доля", — додала Слава.

Вона пояснила, що з Михайлом вони прийшли до рішення разом, і ініціатора розлучення немає. Тим більше що, за словами співачки, вони залишилися близькими людьми.

"До розлучення ми прийшли плавно, і усвідомлено. Хоча ми вже більше не пара, залишаємося близькими людьми. Людина без досвіду не цікавий. Спасибі Михайлу за досвід життя, за творче натхнення", - каже артистка.

За словами Славії, скоро вийдуть її нові пісні, які, як завжди у артистів, відображають їхні емоції.

Нагадаємо, в інтерв'ю Слава зізналася, що під час шлюбу представляла поруч з собою іншого чоловіка.