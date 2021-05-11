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Дружина Лещенка зухвало відреагувала на скандал через концерт у Москві

11 травня 2021, 12:31

Діджей Настя відповіла на засудження українців за гастролі по країні-агресору.

Анастасія Топольская
Анастасія Топольська / instagram.com/nastia.dj

Дружина екс-депутата Сергія Лещенка, Анастасія Топольская, більш відома як Dj Nastya не стала приховувати, що вона виступила в Москві, в той час, як більша частина українських виконавців бойкотує концерти в Росії.

В рамках Horovod Анастасія Топольська влаштувала концерт на День Перемоги 8-9 травня в московському клубі Mutabor.

Дружина члена Наглядової ради підприємства Укрзалізниця виступала в Росії під псевдонімом SHEIS. Коли в мережі розійшлася інформація про це, багато українців засудили не тільки Топольську, а й Лещенка, який займає високу посаду в державному апараті управління.

Сам Лещенко ніяк не відреагував на ситуацію, а Анастасія зухвало відповіла у своїх сторіз, і назвала українців "ботофермою".читайте такожОпубліковані фото з виступу дружини Лещенка Dj Nastya у Москві

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"Передаю привіт всім ботомермам і хейтерам) пишіть ще, піднімайте мої публікації в топ!",- заявила вона.

Нагадаємо, це не перший раз, коли Топольська виступає в московському клубі Мутабор. Вона регулярно гастролює в Росії, а за заявою екс-глави СБУ Валентина Наливайченка, дружина Лещенка виступала в окупованому Криму.

Анастасія Топольська - українська діджей, засновниця лейблу Propaganda. Її колишній чоловік Анатолій Топольський - популярний музикант і діджей.

новини Росії Сергій Лещенко Анастасія Топольская новини шоу бізнесу
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