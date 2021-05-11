Дружина Лещенка зухвало відреагувала на скандал через концерт у Москві

Діджей Настя відповіла на засудження українців за гастролі по країні-агресору.
Дружина екс-депутата Сергія Лещенка, Анастасія Топольская, більш відома як Dj Nastya не стала приховувати, що вона виступила в Москві, в той час, як більша частина українських виконавців бойкотує концерти в Росії.
В рамках Horovod Анастасія Топольська влаштувала концерт на День Перемоги 8-9 травня в московському клубі Mutabor.
Дружина члена Наглядової ради підприємства Укрзалізниця виступала в Росії під псевдонімом SHEIS. Коли в мережі розійшлася інформація про це, багато українців засудили не тільки Топольську, а й Лещенка, який займає високу посаду в державному апараті управління.
Сам Лещенко ніяк не відреагував на ситуацію, а Анастасія зухвало відповіла у своїх сторіз, і назвала українців "ботофермою".читайте такожОпубліковані фото з виступу дружини Лещенка Dj Nastya у Москві
"Передаю привіт всім ботомермам і хейтерам) пишіть ще, піднімайте мої публікації в топ!",- заявила вона.
Нагадаємо, це не перший раз, коли Топольська виступає в московському клубі Мутабор. Вона регулярно гастролює в Росії, а за заявою екс-глави СБУ Валентина Наливайченка, дружина Лещенка виступала в окупованому Криму.
Анастасія Топольська - українська діджей, засновниця лейблу Propaganda. Її колишній чоловік Анатолій Топольський - популярний музикант і діджей.