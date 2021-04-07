Зірка серіалів Кухня і Вампіри середньої смуги виходить заміж вдруге

Катерина Кузнєцова / instagram.com/katykino/

Катерина Кузнєцова, яка зіграла в серіалі Кухня, а потім була видана заміж у фільмі Скажене весілля 2, повідомила шанувальникам, що вже вдруге виходить заміж в реальному житті.

Актриса оприлюднила фото, на якому позує разом зі своїм коханим і показує каблучку на безіменному пальці правої руки.

Обранцем актриси став російський бізнесмен Максим Аплін, з яким познайомилася в 2017 році на Шрі-Ланці.

Катерина Кузнєцова виходить заміж вдруге / instagram.com/katykino/

У коментарях пару вітають зі щасливою подією.

До зустрічі з Максимом дівчина була одружена з російським актором Євгеном Проніним. Через півроку шлюбу пара розійшлася через протилежні погляди на ситуацію на Сході України.

Українській актрисі Катерині Кузнєцовій 33 роки. Вона дочка екс-гравця київського Динамо Олега Кузнєцова та української легкоатлетки Алли Борисенко.

Дівчина відома за ролями в серіалах Кухня, Родком, Знахар, Повернення Мухтара 2, і новому серіалі Start - вампіри середньої смуги. Вона ж зіграла у фільмі Війна підлог, а також отримала головну роль(нареченої) в Скаженому весіллі Юрія Горбунова.

Кузнєцова вже п'ять років живе і будує кар'єру в Москві.