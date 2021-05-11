Зірка Скаженого весілля помер від важкої форми коронавірусу

Ігор Крикунов / facebook.com/diana.popova.104

У вівторок 11 травня помер керівник академічного музично-драматичного циганського театру Романс Ігор Крикунов.

Про смерть артиста повідомила радник київського мера Віталія Кличка з питань культури та розвитку культурних проектів на громадських засадах Діана Попова у Facebook.

"Сьогодні не стало засновника і багаторічного керівника музично-драматичного циганського театр Романс Ігоря Миколайовича Крикунова", - написала Діана Попова. Крикунову було 67 років.

Академічний музично-драматичний Циганський театр Романс був створений в 1994 році. Він є першим і єдиним в Україні державним циганським професійним театром, який працює в жанрах класичного романсу, музичної драматургії та національного фольклору.

У 2000 році колектив театру і його художній керівник, Народний артист України Ігор Крикунов провели перший фестиваль циганської культури в Україні Амала, в якому взяли участь понад 50 циганських колективів і виконавців з 23 країн світу.

Багато хто знає артиста за роллю Василя в картині Циганка Аза, також актор зіграв батька головної героїні в українській комедії Скажене весілля-3.

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