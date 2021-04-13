Зірка Вулиці розбитих ліхтарів затриманий за педофілію

Микита Струков / kino-teatr.ru

Актора Вулиць розбитих ліхтарів Микиту Струкова затримали в Пітері після повторних звинувачень у педофілії

Як повідомляє telegram-канал Lifeshot, з посиланням на власні джерела, 62-річний російський актор Микита Струков підозрюється в скоєнні розпусних дій щодо ще двох неповнолітніх хлопчиків.

Як виявилося, 16-річний дев'ятикласник з Московського району і 17-річний першокурсник коледжу в 2019 і 2020 рр познайомилися зі Струковим. Першого 11 вересня 2020 Струков умовляв оголити статеві органи і торкався до геніталій підлітка. Тоді йому було 15 років. А 18 жовтня 2019 року таке ж він здійснював з іншим хлопчиком.читайте такожЯк захистити дитину від педофіла: рекомендації ізраїльської поліції

За вказаними фактами порушено ще дві кримінальні справи за статтею 135 КК РФ. Артист затриманий в порядку статті 91 КК Росії

Раніше актор перебував під підпискою про невиїзд - після першого звинувачення в педофілії і затримання. 62-річний зірка серіалів був затриманий 25 січня 2021 року за підозрою в педофілії щодо 15-річного хлопчика, який сам звернувся в поліцію.

Було порушено кримінальну справу за статтею 135 КК РФ (розпусні дії).