Зірку Вулиць розбитих ліхтарів і Бандитського Петербурга убив коронавірус

Рудольф Фурманов / кадр з шоу Вечірній Ургант

Відомий російський актор, театральний режисер, засновник і художній керівник Петербурзького театру Російська антреприза Рудольф Фурманов помер на 83-му році життя.

Як повідомляє ТАСС, актор помер після боротьби з ускладненнями, викликаними коронавірусом

Артист перехворів на коронавірус в 2020 році, потім довго відновлювався, але до кінця не зміг перемогти ускладнення.

"Знову сумна новина... Помер театральний продюсер і режисер Рудольф Фурманов, директор театру "Російська антреприза" імені Андрія Миронова. Півроку по лікарнях, підтвердили близькі", - написали на телегарм-каналі журналіста Валерія Нечая.

Ніхто не уточнив, що саме вбило Фурманова. Офіційно причина смерті Фурманова поки тримається в таємниці.

Рудольф Фурманов народився 22 жовтня 1938 року в Ленінграді. Він створив у пострадянській Росії перший недержавний репертуарний театр з контрактною трупою. Фурманов заснував російську національну акторську премію "Фігаро" імені Андрія Миронова.

Фурманов з дитинства знімався в кіно. Його популярні російські серіали - Вулиці розбитих ліхтарів, Бандитський Петербург і багатьох інших.

У його театрі відкриті музей і художня галерея, присвячені російському акторському мистецтву ХХ століття, а також книжкова Театральна лавка письменників.

На сайті театру "Російська антреприза" ім. Андрія Миронова і в соціальних мережах повідомлення про смерть художнього керівника поки не з'явилися.