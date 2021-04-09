Зірку Вулиць розбитих ліхтарів і Бандитського Петербурга убив коронавірус

У Росії помер актор, який нещодавно переніс коронавірус.
Відомий російський актор, театральний режисер, засновник і художній керівник Петербурзького театру Російська антреприза Рудольф Фурманов помер на 83-му році життя.
Як повідомляє ТАСС, актор помер після боротьби з ускладненнями, викликаними коронавірусом
Артист перехворів на коронавірус в 2020 році, потім довго відновлювався, але до кінця не зміг перемогти ускладнення.
"Знову сумна новина... Помер театральний продюсер і режисер Рудольф Фурманов, директор театру "Російська антреприза" імені Андрія Миронова. Півроку по лікарнях, підтвердили близькі", - написали на телегарм-каналі журналіста Валерія Нечая.
Ніхто не уточнив, що саме вбило Фурманова. Офіційно причина смерті Фурманова поки тримається в таємниці.
Рудольф Фурманов народився 22 жовтня 1938 року в Ленінграді. Він створив у пострадянській Росії перший недержавний репертуарний театр з контрактною трупою. Фурманов заснував російську національну акторську премію "Фігаро" імені Андрія Миронова.
Фурманов з дитинства знімався в кіно. Його популярні російські серіали - Вулиці розбитих ліхтарів, Бандитський Петербург і багатьох інших.
У його театрі відкриті музей і художня галерея, присвячені російському акторському мистецтву ХХ століття, а також книжкова Театральна лавка письменників.
На сайті театру "Російська антреприза" ім. Андрія Миронова і в соціальних мережах повідомлення про смерть художнього керівника поки не з'явилися.