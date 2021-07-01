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Аномальні зміни клімату: червень у Києві побив 10 рекордів

1 липня 2021, 14:57

Метеорологи підбили підсумки першого літнього місяця в Києві.

Київ, спека, фонтан
У червні Київ смажився на сонці / Reuters

Метеорологи проаналізували погоду у першому літньому місяці в столиці. За їхніми даними, найхолодніше в Києві було 1 червня. Тоді температура під ранок опустилася до + 7,4° С, а найбільш жарко було 24 червня, коли стовпчик термометра піднявся до +35,5° с.

Як повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського в четвер, 1 липня, за місяць було побито 10 температурних рекордів.

Середньомісячна температура повітря в Києві в червні склала + 21,3° с.експерти відзначають, що це на 1,8° с вище кліматичної норми.

Метеорологи стверджують, що всі температурні рекорди були встановлені в період з 23 по 26 червня. А протягом шести днів максимальна температура повітря перевищувала 30,0° с.

Також у червні випало 24 мм опадів. Що становить 32% від кліматичної норми.

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читайте такожПогода в перший день липня: в Україну увірвуться сильні дощі і градНагадаємо, цього тижня погода в Україні буде спекотною. Разом з цим синоптики обіцяють українцям грози та опади. Повітря прогріється до + 30.

Раніше Главред писав, якою буде погода влітку

Прогноз погоди на липень:

  • у Центральній Україні з 1 по 9 липня вдень повітря прогріватиметься до +27... +29 градусів. 2 і 3 липня можуть пройти дощі з бурями;
  • з 9 по 11 липня знову очікуються дощі, які принесуть невелике похолодання;
  • у наступні 7 днів, з 11 по 17 липня, температура знову піде вгору і досягне значень +28... +32 градуси;
  • в останню декаду місяця, з 22 по 31 липня, в Україну поступово, день за днем, буде повертатися літня спека;
  • на півдні країни температура може досягати+34 +36 градусів з піком 13 числа.

Прогноз погоди на серпень:

  • 4 серпня буде найспекотнішим днем місяця з показником +35 градусів, далі прогнозується поступове похолодання;
  • місяць закінчиться на рівні +20 градусів в денні години;
  • прогнозується 7 дощових періодів протягом місяця. У першій половині вони будуть незначними, а на екваторі серпня-суттєвими;
  • на півдні перший тиждень місяця буде по-літньому спекотним з температурами на рівні + 31... +34 градуси, 14 числа очікується новий температурний пік поблизу +35 градусів, але більше до кінця серпня і всього літа таких температур вже не буде.
клімат новини України Погода Київ
Зараз ви переглядаєте новину «Аномальні зміни клімату: червень у Києві побив 10 рекордів». Дізнатися детальний прогноз погоди можна в розділі «Синоптик». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
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