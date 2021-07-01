Аномальні зміни клімату: червень у Києві побив 10 рекордів

Метеорологи підбили підсумки першого літнього місяця в Києві.
Метеорологи проаналізували погоду у першому літньому місяці в столиці. За їхніми даними, найхолодніше в Києві було 1 червня. Тоді температура під ранок опустилася до + 7,4° С, а найбільш жарко було 24 червня, коли стовпчик термометра піднявся до +35,5° с.
Як повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського в четвер, 1 липня, за місяць було побито 10 температурних рекордів.
Середньомісячна температура повітря в Києві в червні склала + 21,3° с.експерти відзначають, що це на 1,8° с вище кліматичної норми.
Метеорологи стверджують, що всі температурні рекорди були встановлені в період з 23 по 26 червня. А протягом шести днів максимальна температура повітря перевищувала 30,0° с.
Також у червні випало 24 мм опадів. Що становить 32% від кліматичної норми.
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Прогноз погоди на липень:
- у Центральній Україні з 1 по 9 липня вдень повітря прогріватиметься до +27... +29 градусів. 2 і 3 липня можуть пройти дощі з бурями;
- з 9 по 11 липня знову очікуються дощі, які принесуть невелике похолодання;
- у наступні 7 днів, з 11 по 17 липня, температура знову піде вгору і досягне значень +28... +32 градуси;
- в останню декаду місяця, з 22 по 31 липня, в Україну поступово, день за днем, буде повертатися літня спека;
- на півдні країни температура може досягати+34 +36 градусів з піком 13 числа.
Прогноз погоди на серпень:
- 4 серпня буде найспекотнішим днем місяця з показником +35 градусів, далі прогнозується поступове похолодання;
- місяць закінчиться на рівні +20 градусів в денні години;
- прогнозується 7 дощових періодів протягом місяця. У першій половині вони будуть незначними, а на екваторі серпня-суттєвими;
- на півдні перший тиждень місяця буде по-літньому спекотним з температурами на рівні + 31... +34 градуси, 14 числа очікується новий температурний пік поблизу +35 градусів, але більше до кінця серпня і всього літа таких температур вже не буде.