Аномальні зміни клімату: червень у Києві побив 10 рекордів

У червні Київ смажився на сонці / Reuters

Метеорологи проаналізували погоду у першому літньому місяці в столиці. За їхніми даними, найхолодніше в Києві було 1 червня. Тоді температура під ранок опустилася до + 7,4° С, а найбільш жарко було 24 червня, коли стовпчик термометра піднявся до +35,5° с.

Як повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського в четвер, 1 липня, за місяць було побито 10 температурних рекордів.

Середньомісячна температура повітря в Києві в червні склала + 21,3° с.експерти відзначають, що це на 1,8° с вище кліматичної норми.

Метеорологи стверджують, що всі температурні рекорди були встановлені в період з 23 по 26 червня. А протягом шести днів максимальна температура повітря перевищувала 30,0° с.

Також у червні випало 24 мм опадів. Що становить 32% від кліматичної норми.

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Прогноз погоди на липень:

у Центральній Україні з 1 по 9 липня вдень повітря прогріватиметься до +27... +29 градусів. 2 і 3 липня можуть пройти дощі з бурями;

з 9 по 11 липня знову очікуються дощі, які принесуть невелике похолодання;

у наступні 7 днів, з 11 по 17 липня, температура знову піде вгору і досягне значень +28... +32 градуси;

в останню декаду місяця, з 22 по 31 липня, в Україну поступово, день за днем, буде повертатися літня спека;

на півдні країни температура може досягати+34 +36 градусів з піком 13 числа.

Прогноз погоди на серпень: