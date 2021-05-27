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Людству доведеться пережити рекордно спекотний рік - метеорологи

27 травня 2021, 07:18

Середньорічна світова температура підніметься на 1,5 градуса Цельсія вище доіндустріального рівня.

погода, спека, собака
Період між 2021-2025 роками стане найспекотнішим за всю історію спостережень / Фото pixaby

Всесвітня метеорологічна організація заявила, що в найближчі п'ять років на людство чекає щонайменше один рекордно спекотний рік.

Згідно з дослідженням, проведеним метеорологічною службою Великої Британії, є 90 відсотків імовірності того, що щонайменше один рік в період між 2021-2025 роками стане найспекотнішим за всю історію спостережень, передає ТСН.

Зазначається, що температура в прогнозований спекотний рік перевершить показники 2016 року. Середньорічна світова температура підніметься на 1,5 градуса Цельсія вище доіндустріального рівня.

Генеральний секретар Всесвітньої метеорологічної організації Петтер Таалас розповів, що підвищення температури означатиме більш активне танення льодів, підвищення рівня моря, аномальну спеку та інші екстремальні погодні умови. Все це може мати сильний вплив на продовольчу безпеку, здоров'я, навколишнє середовище та сталий розвиток.

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Погода в Україні - про що раніше писав Главред:

  • Погода в Україні влітку 2021 сильно здивує. Як розповіла кліматолог Віра Балабух, літо буде теплим, а дефіцит опадів можливий лише на Сході України. За її словами, при високій температурі існує загроза підвищеної пожежної небезпеки.
  • Також Балабух заявляла, що клімат на планеті змінюється, і це не обіцяє нічого хорошого. Зокрема, в деяких країнах вже зараз відбуваються катастрофічні події. Україну це також не мине.

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