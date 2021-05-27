Людству доведеться пережити рекордно спекотний рік - метеорологи

Період між 2021-2025 роками стане найспекотнішим за всю історію спостережень / Фото pixaby

Всесвітня метеорологічна організація заявила, що в найближчі п'ять років на людство чекає щонайменше один рекордно спекотний рік.

Згідно з дослідженням, проведеним метеорологічною службою Великої Британії, є 90 відсотків імовірності того, що щонайменше один рік в період між 2021-2025 роками стане найспекотнішим за всю історію спостережень, передає ТСН.

Зазначається, що температура в прогнозований спекотний рік перевершить показники 2016 року. Середньорічна світова температура підніметься на 1,5 градуса Цельсія вище доіндустріального рівня.

Генеральний секретар Всесвітньої метеорологічної організації Петтер Таалас розповів, що підвищення температури означатиме більш активне танення льодів, підвищення рівня моря, аномальну спеку та інші екстремальні погодні умови. Все це може мати сильний вплив на продовольчу безпеку, здоров'я, навколишнє середовище та сталий розвиток.

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