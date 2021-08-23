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День Незалежності з дощами та грозами: в Україні оголосили штормове попередження

23 серпня 2021, 16:09

На завтра в Україні оголосили попередження щодо небезпечних метеорологічних явищ.

Дощ
В Україні на День Незалежності зіпсується погода / УНІАН

Завтра, 24 серпня, у низці областей країни очікується різке погіршення погоди. Зокрема, рятувальники попереджають про небезпечні метеорологічні явища, які віщують грозами і шквальним вітром.

Як повідомляє пресслужба ДСНС, на День Незалежності у західних областях очікуються грози, а місцями шквали 15-20 м/с; Львівській, Волинській, Рівненській та Житомирській областях значні дощі (I рівень небезпеки, жовтий).

Рятувальники також додали, що у зв'язку з погіршенням погодних умов оголошено I рівень небезпеки, жовтий. Це значить, що такі погодні умови можуть призвести до певних порушень роботи служб електропостачання, зв'язку, будівництва, комунального господарства. Крім того, на окремих ділянках доріг можливе припинення руху автотранспорту.

Крім того, 24 і 25 серпня можливий підйом води в річках басейнів Сяну і Дністра у Львівській та Івано-Франківській областях. Зазначається, що у місцях проходження значних зливових дощів можливе формування значного місцевого та схилового стоку.

Раніше головний народний синоптик країни Леонід Горбань розповів про погоду на осінь 2021 року. Так, у вересні українців чекає ще 10 теплих днів. Але потім підуть дощі і похолодання. Жовтень же буде сухим, але з нічними морозами. У листопаді ж, за словами синоптика, холоди продовжаться. Також очікуються опади, в тому числі ранній сніг.

Горбань також додав, що зима 2021 року в Україні буде, ймовірно, холодною – в грудні можливі сильні морози і крижані дощі вже в першій декаді місяця. А в другій очікуються невеликі снігопади.

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