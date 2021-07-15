Два "бабиних літа" і ранній сніг: синоптик розповів, якою буде погода в Україні восени

Народний синоптик озвучив прогноз погоди на осінь 2021 в Україні / Фото pixabay.com

Осінь в Україні розпочнеться рано. Вже в другій половині вересня пройдуть дощі та похолодає. Крім того, сніг у 2021 році випаде рано. Такий прогноз погоди озвучив народний синоптик Леонід Горбань.

За його словами, погода в Україні в перші 10 днів вересня буде літньою, передає видання Сегодня. Крім того, восени буде два "бабиних літа".

"З другої декади почнуться дощі та похолодає. На початку третьої декади вересня можливі два-три дні "бабиного літа". Холодний, але сухий жовтень порадує тривалим "бабиним літом" в середині місяця і засмутить під кінець сильними дощами і нічними морозами", - розповів синоптик.

Прогноз погоди від Леоніда Горбаня також свідчить, що холоди продовжаться і в листопаді, очікуються дощі та ранній сніг.

читайте такожУ серпні до Києва прийде осінь: синоптик назвав точну датуЯк повідомляв Главред, раніше народний синоптик Леонід Горбань розповів, якою буде погода в Україні до кінця літа. За його словами, нам доведеться пережити пекельну спеку та сильну бурю. А закінчиться літо зливою.

У свою чергу, начальник відділу агрометеорології Українського Гідрометцентру Тетяна Адаменко озвучила прогноз погоди для України на найближчий тиждень. За її словами, повертається сильна спека. Погоду визначатиме антициклон, центр якого знаходиться в Росії. Впродовж найближчого тижня стовпчики термометрів піднімуться до рекордних +39 градусів. Найбільш непростими будуть дні з 15 по 18 липня.