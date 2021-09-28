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Екстремальні заморозки в жовтні: українців попередили про дубак і назвали дати

28 вересня 2021, 12:55

В Україні через різку зміну погоди оголосили i "жовтий" рівень небезпеки.

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У жовтні в Україні прогнозують заморозки / 1zoom.ru

У всіх регіонах України найближчим часом очікуються нічні заморозки, температура опуститься до -5 градусів.

Як повідомили в Українському гідрометцентрі, температура повітря знизиться вночі 30 вересня і 1-3 жовтня.

Заморозки прогнозують у всіх регіонах, крім західних областей і узбережжя морів.

У зв'язку з цим в Україні оголосили I "жовтий" рівень небезпеки.

"На поверхні грунту і місцями в повітрі 0-5 градусів (I рівень небезпеки, жовтий) у північно-східних областях заморозки в повітрі 0-3 градуси (II рівень небезпеки, помаранчевий)", - йдеться в повідомленні.

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Що таке перша ступінь небезпеки: попередження означає, що погодні умови потенційно небезпечні для населення, інфраструктури та навколишнього природного середовища. Рекомендується зберігати підвищену уважність і обережність, стежити за повідомленнями про можливе подальше ускладнення погодних умов.

Якою буде погода в жовтні 2021

Погода в Україні в жовтні 2021 року буде близька до кліматичної норми.

Про це свідчить прогноз, опублікований на сайті Українського гідрометцентру.

Так, середня місячна температура передбачається на рівні 7-12°, в Карпатах 6-7°, що близько до кліматичної норми. У межах норми буде в жовтні і місячна кількість опадів: 28-67 мм, в Карпатах місцями 80-105 мм.

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Нагадаємо, раніше синоптик Наталка Діденко розповіла, що в Україні найближчим часом погоду визначатиме антициклон.

Як написала вона в Facebook, погода обіцяє бути малохмарною, з ранковими туманами, денним сонцем, холодними ночами і помірним теплом в денні години.

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