Кіровоградщину завалило аномальним градом, люди скаржаться на "помсту природи"

Кіровоградщину завалило аномальним градом / pixabay

Погода в Кіровоградській області піднесла жителям суворий сюрприз: там навалило цілі замети граду. У соцмережах такі аномальні опади вже назвали "помстою природи" за знущання людини над екологією.

Град випав у Голованівському районі Кіровоградщини напередодні, 13 червня. Все узбіччя доріг було буквально приховане за крижаним розсипом градин.

"Великі Трояни. На узбіччі град. Це все град, купи граду, яка товщина... Я не знаю, скільки тривала ця негода, але збитку вона наробила просто капець. Жах!" - прокоментував у Facebook своє відео місцевий житель.

У коментарях люди пишуть:

Це помста природи всім нам, надто вже багато ми на себе беремо і дозволяємо. Це тільки початок, далі буде...

Дуже шкода, але як ми до природи, так і вона до нас. Дуже шкода.

Дорозорювалися сінокосів і пастівника по самий берег, ось природа і дякує.

Матінка природа покаже, як над нею знущатися...

Ще й не таке буде, повірте.

Скоро буде кінець світу.

Це треба просом пересівати.

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