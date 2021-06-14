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Кіровоградщину завалило аномальним градом, люди скаржаться на "помсту природи"

14 червня 2021, 14:26

Все узбіччя доріг було буквально приховане за крижаним розсипом градин.

Кіровоградщину завалило аномальним градом
Кіровоградщину завалило аномальним градом / pixabay

Погода в Кіровоградській області піднесла жителям суворий сюрприз: там навалило цілі замети граду. У соцмережах такі аномальні опади вже назвали "помстою природи" за знущання людини над екологією.

Град випав у Голованівському районі Кіровоградщини напередодні, 13 червня. Все узбіччя доріг було буквально приховане за крижаним розсипом градин.

"Великі Трояни. На узбіччі град. Це все град, купи граду, яка товщина... Я не знаю, скільки тривала ця негода, але збитку вона наробила просто капець. Жах!" - прокоментував у Facebook своє відео місцевий житель.

    • Град в Кіровоградській області
      Град в Кіровоградській області Скріншот з відео
    • Град в Кіровоградській області
      Град в Кіровоградській області Скріншот з відео
    • Град в Кіровоградській області
      Град в Кіровоградській області Скріншот з відео
    • Град в Кіровоградській області
      Град в Кіровоградській області Скріншот з відео

    У коментарях люди пишуть:

    • Це помста природи всім нам, надто вже багато ми на себе беремо і дозволяємо. Це тільки початок, далі буде...
    • Дуже шкода, але як ми до природи, так і вона до нас. Дуже шкода.
    • Дорозорювалися сінокосів і пастівника по самий берег, ось природа і дякує.
    • Матінка природа покаже, як над нею знущатися...
    • Ще й не таке буде, повірте.
    • Скоро буде кінець світу.
    • Це треба просом пересівати.
    • Чекаємо на осінь хліб по 50 грн.

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