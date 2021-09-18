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Клімат змінюється: синоптик пояснив, чи загрожують Україні небезпечні природні катаклізми

18 вересня 2021, 11:31
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Активність синоптичних процесів і глибина циклонів, що проходять через територію України, значно менша, ніж в США та Європі пояснив директор Укргідрометцентру.

Ураган Глорія
Найбільші прояви небезпечних природних явищ відбуваються ближче до моря / Reuters

Через вдале географічне розташування Україні не загрожують всілякі небезпечні природні явища, які спостерігаються в Європі або в Америці, заявив директор Українського гідрометеорологічного центру Микола Кульбіда.

За його словами, кліматичні зміни полягають у загальному підвищенні температур як холодного, так і літнього періоду. Якщо такі температурні контрасти матимуть місце, то, як правило, при зміні погодних умов виникатимуть всілякі небезпечні природні явища.

"Але таких масштабних речей, які мали місце в Європі або в Америці, у нас не може бути, тому що активність синоптичних процесів і глибина циклонів, що проходять через територію України, значно менше. Все ж таки ми ближче до континентальної частини, ніж до моря, а саме там відбуваються найбільші прояви небезпечних природних явищ", - сказав Кульбіда в інтерв'ю РБК-Україна.

На уточнююче запитання про те, чи захищає Україну географічне положення від природних катаклізмів, директор Укргідрометцентру відповів: "Звичайно, це 100%".

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За її словами, ті зміни клімату, які відбуваються в світі, торкнутися і нашої країни.

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