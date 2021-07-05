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Кліматолог назвала причину аномальної погоди в Україні і розповіла, коли налетить "апокаліпсис"

5 липня 2021, 17:33
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За словами експерта, погодні катаклізми зараз на слуху і погода більше звертає на себе уваги.

Погода
Чому в Україні почалися потопи / pixabay

Погода в Україні продовжує бушувати. Сильні підтоплення різних регіонів країни, кажуть експерти, це метеорологічна норма в умовах глобального потепління, які не повинні принести великих проблем.

А ось спека і злива одночасно в різних частинах міста - "самі стандартні метеорологічні умови".

Як каже кліматолог Надія Максименко, опади проходять, коли хмари перенасичуються вологою і починають скидати зайву. Через це в одній частині міста може йти злива, а в іншій – ні.

Що стосується потопів, то це наслідок глобальних змін клімату. Відбувається це на тлі чергування повітряних мас – азіатської розпеченої і Атлантичної вологою. Остання - має велику щільність і викликає рясні опади.

"Це відбувається через високий рівень випаровування, більш високу температуру води в океані, над яким формується ця маса. Чим більше вологи випаровується, чим вище температура води, тим вище концентрація", - зазначила Максименко, передає КП в Україні.

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Вона прогнозує, що дуже серйозних підтоплень в Україні бути не повинно, "тому що все врівноважується".

"Глобальне потепління є, але це не настільки галопуючий процес – коливання дуже маленькі", – сказала експерт.

У той же час вона зазначила: якщо міста рівнинні або розташовані в низині, у разі великої кількості опадів, підтоплення, звичайно, можливі.

"А якщо міста на пагорбах, як той же Київ, то підтоплення можуть бути тільки на знижених ділянках – тоді, коли кількість опадів перевищує ту норму, на яку розрахована зливова каналізація", – сказала кліматолог.

Також ризик підтоплення вище, якщо грунт сильно пересох або в місті велика територія має тверде покриття, де вода не може вбратися.

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"Тоді опади можуть перевантажити зливову каналізацію на якихось ділянках. Але поки я не бачу по синоптичних картах руху настільки потужних повітряних мас, які могли б подібне створити", – повідомила вона.

Як зазначає кліматолог, апокаліпсису чекати не варто, адже погодні катаклізми Зараз на слуху і погода більше звертає на себе уваги через глобальне потепління.

"Тому і здається, що різкі "погодні повороти" трапляються частіше, ніж раніше", - додала вона.

Погода в Україні - про що раніше повідомляв Главред:

Як повідомляли, погода в Україні у липні знову здивує. Повернеться спека, яка атакувала в червні. Стовпчики термометрів на частині території можуть піднятися до 35-40 градусів тепла.

Раніше завідуюча лабораторією прикладної кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС і НАН України Світлана Краковська розповіла про те, що в середині літа можна чекати досить спекотних днів, прийдуть так звані "тропічні ночі", коли температура залишається на рівні 20 градусів вночі, що є великим тепловим навантаженням на людський організм.

погода синоптик Погода в Україні
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