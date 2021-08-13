Кліматолог розповіла, якими будуть зими в Україні

Якою буде зима в Україні / pixabay

В Україні в найближчі десятиліття в зимовий час року може повністю зникнути сніговий покрив.

Як повідомила кліматолог Світлана Краковська, це не означає, що припиняться снігопади і хуртовини, але до 2050 вони будуть наступати з кожним сезоном все пізніше, а сніг буде танути все швидше.

Краківська, додала, що часи, коли в Києві сніг випадав мало не на Покрову (початок жовтня. - ред.) остаточно відступають у минуле.

"Сніговий покрив - це коли ви можете піти в ліс і покататися там на лижах, наприклад, протягом місяця. Я точно можу сказати, що сніговий покрив, тривалість його стійкості і залягання буде зменшуватися. При середньому рівні викидів парникових газів він зникне до середини цього століття", - розповіла кліматолог, передає Українська правда.

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Як повідомляв головред, директор Українського гідрометеорологічного центру Микола Кульбіда заявляв про те, що в разі продовження підвищення середньої температури Україні загрожують серйозні кліматичні зміни.

"При збереженні таких тенденцій на всьому півдні України, а також в частині центральних областей Клімат буде, як, наприклад, зараз в Греції. Сухі субтропіки", - сказав синоптик.

Нагадаємо, експерти ООН передрекли людству і Землі неминучу глобальну катастрофу. Викиди парникових газів в результаті діяльності людини є причиною потепління приблизно на 1,1 градуса за шкалою Цельсія, кажуть вчені.