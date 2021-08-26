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Чи може змінитися глобальна тенденція з потепління на похолодання: кліматолог дала прогноз

26 серпня 2021, 11:00

Це можливо, якщо буде дуже потужна вулканічна діяльність на планеті, унаслідок якої ми отримаємо ефект "ядерної зими".

Холод
Людство все більше впливає на природу, каже експерт / УНІАН

Існує варіант, при якому глобальна тенденція зміниться з потепління на похолодання. Даний розклад змалювала кліматолог, завідувач відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух

Втім, як зауважила вона в інтерв'ю Главреду, імовірність таких подій надзвичайно мала. Більш імовірно, що людство, чисельність якого зростає, і яке веде дуже активну діяльність, буде все більше впливати на природу.

"Своїм впливом ми змінюємо атмосферу, всю планету. Причому не лише обличчя планети, але й рослинний і тваринний світ. Якщо ми не зупинимося і не зможемо спинити потепління на 2 градуси, то для багатьох регіонів нашої планети це матиме катастрофічні наслідки. Адже виникнуть такі умови, в яких просто неможливо буде жити", – розповіла Віра Балабух

Кліматолог впевнена, що в такому випадку проблема кліматичних біженців буде стояти надзвичайно гостро. Зокрема, вона буде дуже актуальною для України.

"У порівнянні з африканськими або азіатськими регіонами, де люди часто повністю втрачають урожаї, Україна є більш безпечним регіоном, тому саме сюди будуть стікатися кліматичні біженці. Україна все одно лишатиметься у помірних широтах, і, навіть якщо у нас стане посушливіше, умови все одно лишатимуться значно сприятливішими, ніж деінде.

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"Відтак, Україна незабаром може стати країною, куди переселятиметься велика кількість населення. Питання – наскільки ми до цього готові?" – резюмувала Віра Балабух.

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Як повідомляв Главред, до кінця століття середня температура повітря в арктичних широтах може вирости на 8-10 градусів в порівнянні з сучасним періодом. За таких умов танення арктичних льодовиків просто неминуче. Практично всі узбережжя всіх материків будуть дуже страждати від підвищення рівня Світового океану, заявила Віра Балабух. Проблеми не минуть і Україну.

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глобальне потепління новини України Погода в Україні Віра Балабух
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