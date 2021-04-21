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На Київ насувається потужний ураган з грозою і градом

21 квітня 2021, 17:41
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Синоптики попередили про град і грозу до кінця дня в Київській області.

Погода
У Києві чекають грозу з градом / goodfon.ru

Погода у Києві та Київській області до кінця дня, 21 квітня, буде небезпечною. Як повідомляють синоптики Українського гідрометцентру, на столицю і область налетить ураган з градом і грозою.

При цьому в ДСНС повідомили, що така погода може бути до кінця дня.

"У найближчі години і до кінця дня 21 квітня буде гроза, місцями град", - йдеться в повідомленні.

Також синоптики попередили про перший рівень небезпеки - жовтий.

Синоптик Наталка Діденко опублікувала карту України з місцями, де очікують грозу.

"В Україні гримлять грози! Жовті крапочки на реальній карті - це вони. Якщо десь гримне - не лякайтеся, це до нас проривається теплий травень. Але треба буде ще пройти через заморозки. Якісь суцільні метеоперешкоди на шляху до тепла і сонця", - написала синоптик Наталка Діденко на сторінці в Facebook.

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А ось у четвер, 22 квітня, в Україні потеплішає, проте очікуються дощі.

У Києві 22 квітня вдень стовпчики термометрів піднімуться до +15 +18 градусів. Однак набіжать хмари, очікується дощ і гроза.

При цьому потепління на довго не затримається. Як кажуть синоптики, погода в Україні готує новий квітневий "сюрприз", і буде нове похолодання місцями навіть з мокрим снігом наприкінці тижня.

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Погода в Україні - про що раніше повідомляв Главред:

  • Українців здивували прогнозом на Великдень і попередили про новий удар холоду. В Україні весна очікується затяжна з нестійкими погодними умовами.
  • Синоптик розповів, яким буде літо в Україні. Народний синоптик дав докладний прогноз на все літо і осінь.

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