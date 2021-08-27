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На вихідних в Україну прийде небезпечна погода

27 серпня 2021, 20:43
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У суботу температура повітря вдень підніметься до + 27...+ 30 градусів.

Погода
Погода в Україні на вихідні / ua.depositphotos.com

Погода в Україні на цих вихідних 28 і 29 серпня буде контрастною. Так, західні області заллє дощами, а на решті території країни прогнозують тепло і сонце.

Згідно з прогнозом на сайті Укргідрометцентру, зливи з грозами очікуються в суботу та неділю. Повітря прогріється максимум до +23 градусів вдень, вночі посвіжіє до +10...+14 градусів.

На решті території України опади не прогнозуються. У суботу температура повітря вдень підніметься до + 27...+ 30 градусів.

Найтепліше буде в південних областях і в Криму – до +33 градусів. У неділю посвіжіє до + 25...+ 27 градусів.

За прогнозом синоптиків, у Києві 28-29 серпня також без опадів. Температура повітря вдень + 24...+ 26 градусів, вночі +13...+ 15 градусів.

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Також синоптики ресурсу meteoprog.ua склали прогноз погоди на два тижні в Києві.

читайте такожВ Україні похолодає до +4: синоптики назвали дату

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Як повідомляв Главред, до кінця століття середня температура повітря в арктичних широтах може вирости на 8-10 градусів в порівнянні з сучасним періодом. За таких умов танення арктичних льодовиків просто неминуче. Практично всі узбережжя всіх материків будуть дуже страждати від підвищення рівня Світового океану, заявила Віра Балабух. Проблеми не минуть і Україну.

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погода синоптик прогноз погоди
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