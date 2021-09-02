Перші заморозки раптово нагрянуть в Україну: прогноз синоптика

Похолодання не за горами / Reuters

Вже починаючи з вересня погода буде дивувати українців. Згідно з прогнозом народного синоптика з Волині Володимира Деркача, перші заморозки нагрянуть вже під кінець першого осіннього місяця.

"У другій п'ятиденці вересня температура повітря почне знижуватися. Під кінець її можливі невеликі заморозки на поверхні грунту", - передають "Факти" слова синоптика.

Володимир Деркач запевняє, що наступні заморозки ймовірні вже в середині жовтня. Але в цілому перші два місяці осені будуть досить м'які.

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У вересні погода буде мінливою , а бабине літо у вересні настане двічі. Такий прогноз озвучив народний синоптик Леонід Горбань. За його словами, вже в другій половині вересня почнуться дощі і похолодає.