Перші заморозки раптово нагрянуть в Україну: прогноз синоптика

Температура починає йти на спад, але в цілому перші два місяці осені будуть теплими
Вже починаючи з вересня погода буде дивувати українців. Згідно з прогнозом народного синоптика з Волині Володимира Деркача, перші заморозки нагрянуть вже під кінець першого осіннього місяця.
"У другій п'ятиденці вересня температура повітря почне знижуватися. Під кінець її можливі невеликі заморозки на поверхні грунту", - передають "Факти" слова синоптика.
Володимир Деркач запевняє, що наступні заморозки ймовірні вже в середині жовтня. Але в цілому перші два місяці осені будуть досить м'які.
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У вересні погода буде мінливою, а бабине літо у вересні настане двічі. Такий прогноз озвучив народний синоптик Леонід Горбань. За його словами, вже в другій половині вересня почнуться дощі і похолодає.
А ось зимою на українців чекає багато снігу і морози на початку і кінці сезону, а лютий так і взагалі обіцяє бути "лютим", можливі навіть бурани.