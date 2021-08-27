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Чому в Україні з кожним роком стає все спекотніше - відповідь кліматолога

27 серпня 2021, 03:31

У теплий період року збільшується повторюваність антициклональних змін, переважає область високого тиску з інтенсивним прогріванням повітряних мас.

погода, спека, підвищення температури
В Україні відбувається серйозна зміна атмосферних процесів / Фото ua.depositphotos.com

В Україні дуже швидко зростає температура повітря, і для того, щоби зрозуміти причину цього, потрібно проводити дослідження. Поки що можна припустити, що в країні відбувається серйозна зміна атмосферних процесів, які впливають на температуру і формують її, заявила в інтерв'ю Главреду завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух.

"У теплий період року збільшується повторюваність антициклональних змін, і у нас переважає область високого тиску, а в цій області спостерігається інтенсивний прогрів повітряних мас. Плюс - адвекція (переміщення повітря в горизонтальному напрямку і перенесення разом з ним його властивостей: температури, вологості тощо, - ред.). Але для того, щоби говорити точніше, потрібно проводити відповідні дослідження", - сказала експерт.

Балабух додала, що в значній мірі підвищення температури обумовлено зміною атмосферної циркуляції, зокрема, збільшенням повторюваності днів з антициклональною погодою в теплий період. Це характерно не лише для України, а й для північної півкулі в цілому. Найістотніші зміни - в полярних широтах, через що порушується баланс між полярними і екваторіальними широтами. Чим більше різниця температури на екваторі та полюсі, тим більші термічні градієнти спостерігаються між ними. Саме вони формують баричні градієнти і, відповідно, "струменеві течії", уздовж яких відбувається переміщення циклонів та антициклонів.

"Як правило, ці потоки спрямовані паралельно, але, якщо температура повітря в Арктиці істотно зростає, потік стає нестійким, змінює свій напрямок, і частина повітряних мас починає рухатися по синусоїді. Через це в деяких регіонах повітря з субтропічних і тропічних широт починає рухатися в полярні широти і, навпаки - з арктичних широт в тропічні. Через це в Сахарі випадає сніг, а в США трапляються сильні морози", - пояснила кліматолог.

Балабух додала, що сильні морози - це зворотна сторона глобального потепління.

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"Все це сторони одного процесу - збільшення меридіональності, тобто зміни струменевого течії, уздовж якої відбувається переміщення повітряних мас. Мало того, що зростає амплітуда цієї хвилі, повітряні маси заходять все далі на Північ і на Південь, вона ще й уповільнює свій рух. Завдяки цьому області високого тиску стають більш інертними і повільніше рухаються – вони немов зупиняються і починають блокувати переміщення циклонів. Тому і виходить, що антициклон в певному регіоні знаходиться довше", - пояснила експерт.

За її словами, коли блокується переміщення циклонів, країни починають страждати від потужних злив. Циклони, які принесли сильні зливи в Німеччину, Польщу та Чехію і які повинні були рухатися далі на Схід, зустрічали на своєму шляху перешкоду – потужний антициклон, через що були змушені тривалий час перебувати на одному місці, поки не зруйнуються.

читайте такожУкраїні загрожують періоди посухи і потужних злив зі шквалами - кліматолог"Тож, потужні зливи, які пролилися в Німеччині, були обумовлені тривалим перебуванням циклонів на цій території. Як правило, атмосферний фронт може переміститися за кілька годин, і за цей час випадає певна кількість опадів. Якщо ж він залишається на місці дві доби і більше, він дає набагато більшу кількість опадів в одній місцевості", - розповіла Балабух.

Вона додала, що стала простежуватися тенденція до того, що в одному регіоні переважає антициклональна – суха і спекотна – погода, а в іншому, навпаки, йдуть дуже інтенсивні зливи, які викликають повені, завдають великої шкоди і забирають життя людей.

Як повідомляв Главред, до кінця століття середня температура повітря в арктичних широтах може вирости на 8-10 градусів в порівнянні з сучасним періодом. За таких умов танення арктичних льодовиків є просто неминучим. Практично всі узбережжя всіх материків дуже страждатимуть від підвищення рівня Світового океану, заявила Віра Балабух. Проблеми не оминуть і Україну.

viber
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