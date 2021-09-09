Погода в Україні сьогодні буде теплою та сонячною, але з одним нюансом - синоптик

Погода в Україні сьогодні буде сонячною та без опадів / ua.depositphotos.com

Погода в Україні у четвер, 9 вересня, буде сонячною та сухою - її забезпечить антициклон Hermelinde. Майже у всіх областях України потеплішає на кілька градусів.

Сьогодні вдень повітря в середньому по країні прогріється до +22...+24 градусів, прогнозує синоптик Укргідрометцентру.

Найтепліше буде на Закарпатті, в Миколаївській, Київській, Херсонській областях та в окупованому Криму – стовпчики термометрів покажуть +23...+25 градусів.

Погода в Києві 9 вересня також буде сонячною та теплою, впродовж дня очікується +22...+24 градуси.

Прогноз погоди на 9 вересня 2021 / meteo.gov.ua

Українців попередили про тумани. Видимість вранці та ввечері буде всього 300-500 метрів, повідомила синоптик Наталка Діденко.

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Погода в містах України 9 вересня

Ужгород - +23...+25

Львів - + 22...+24

Івано–Франківськ - + 22...+24

Тернопіль - +21...+23

Чернівці - +21...+23

Хмельницький - + 21...+23

Луцьк - +22...+24

Рівне - + 22...+24

Житомир - + 22...+24

Вінниця - + 21...+23

Одеса - + 22...+24

Миколаїв - +23...+25

Херсон - +23...+25

Сімферополь - +23...+25

Кропивницький - +22...+24

Черкаси - + 22...+24

Чернігів - + 22...+24

Суми - +21...+23

Полтава - + 22..+24

Дніпро - + 21...+23

Запоріжжя - + 22...+24

Донецьк - + 21...+23

Луганськ - +20...+22

Харків - + 21...+23

Київ - + 23...+25

Як повідомляв Главред, синоптик Олександра Хала прогнозувала, що з 8 вересня в Україну прийде відчутне потепління - на українців чекає бабине літо.

Бабине літо 2021 в Україні триватиме до кінця вересня, обіцяла синоптик Укргідрометцентру Наталія Птуха. За її словами, під кінець третьої декади вересня температура повітря впаде.

Тим часом завідувач відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух заявила, що нинішня осінь буде теплою та сухою - така погода в Україні була переважно характерною для останніх 30 років.