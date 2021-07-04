Потопи, погроми та навала медуз: у Бердянську буревій накоїв неймовірної біди

Бердянськ затопило / соцмережі

У Запорізькій області в приморському Бердянську в неділю, 4 липня, пройшла сильна гроза, супроводжувана ураганним вітром, яка просто розгромила міські пляжі.

Про це свідчать відео, що публікуються очевидцями в мережі.

На відео знято, що під час потужної зливи вітер просто зносить все навколо, видно також значне затоплення.

Ще на одному відео, знятому безпосередньо на пляжі, показаний справжній погром через грозу з вітром. Весь пляж затоплений, з води стирчать перевернуті пластикові шезлонги та інші знесені вітром предмети.

Місцеві жителі і очевидці повідомляють, що шторм прибив до берега безліч медуз, ними зараз усіяно узбережжя.

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Про наближення погіршення погодних умов попередили раніше в місцевій метеослужбі.

"Сьогодні і завтра, 4 і 5 липня, вітер південно-східний 6-11 м/сек, при грозах пориви до 20 м/сек. Висота хвиль у відкритому морі 13-15 дециметрів", – говорилося в повідомленні.

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