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Потопи, погроми та навала медуз: у Бердянську буревій накоїв неймовірної біди

4 липня 2021, 22:13

Шторм прибив до берега безліч медуз, ними зараз усіяно узбережжя.

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Бердянськ затопило / соцмережі

У Запорізькій області в приморському Бердянську в неділю, 4 липня, пройшла сильна гроза, супроводжувана ураганним вітром, яка просто розгромила міські пляжі.

Про це свідчать відео, що публікуються очевидцями в мережі.

На відео знято, що під час потужної зливи вітер просто зносить все навколо, видно також значне затоплення.

Ще на одному відео, знятому безпосередньо на пляжі, показаний справжній погром через грозу з вітром. Весь пляж затоплений, з води стирчать перевернуті пластикові шезлонги та інші знесені вітром предмети.

Місцеві жителі і очевидці повідомляють, що шторм прибив до берега безліч медуз, ними зараз усіяно узбережжя.

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Про наближення погіршення погодних умов попередили раніше в місцевій метеослужбі.

"Сьогодні і завтра, 4 і 5 липня, вітер південно-східний 6-11 м/сек, при грозах пориви до 20 м/сек. Висота хвиль у відкритому морі 13-15 дециметрів", – говорилося в повідомленні.

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Прогноз погоди на літо 2021 - про що раніше повідомляв Главред:

Докладний прогноз погоди на літо 2021 дав народний синоптик Леонід Горбань. Він підкреслив, що влітку в Україні погода буде на будь-який смак.

Погода в Україні нинішнім літом, згідно з прогнозами, не буде істотно відрізнятися від торішньої. Але перший місяць літа буде досить холодним.

Завідувач лабораторії прикладної кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС та НАН України Світлана Краковська розповіла про те, чи варто чекати в Україні спекотного літа у 2021 році.

Бердянськ погода
Зараз ви переглядаєте новину «Потопи, погроми та навала медуз: у Бердянську буревій накоїв неймовірної біди». Дізнатися детальний прогноз погоди можна в розділі «Синоптик». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
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