Пожежі, повені та спопеляюча спека: в ООН попередили про серйозні зміни клімату

Збереження тенденції потепління не більше ніж на 1,5 градуса має вирішальне значення / Фото pixaby

Зміни клімату вражають планету все сильніше і раніше, ніж очікувалося. Спроби їх уповільнити все ще не є належними, заявив генеральний секретар ООН Антоніо Гутерріш.

"Порушення клімату нашої планети вже гірше, ніж ми думали, і воно рухається швидше, ніж передбачалося. Ми продовжуємо знищувати те, від чого залежимо на Землі", - зазначив він.

Згідно зі звітом групи дослідників 2021 року, рівень моря піднявся на 20 сантиметрів з 1900 по 2018 рік, а середні глобальні температури піднялися щонайменше на 1,06 градуса за Цельсієм порівняно з доіндустріальними рівнями. Це викликає нинішні стихійні лиха, зокрема лісові пожежі в Європі та у Сибіру, повені в Німеччині та сильну спеку в США та Канаді.

Дослідники попередили, що збереження тенденції потепління не більше ніж на 1,5 градуса має вирішальне значення для запобігання найгірших наслідків зміни клімату. За словами вчених, необхідно скоротити глобальні викиди вдвічі до 2030 року, при цьому наголошується, що уряди поки що не досягли цього.

Як повідомляв Главред, через глобальне потепління в Україні зростатиме кількість екстремальних погодних явищ. При цьому через особливе географічне положення, клімат може стати як більш вологим, так і більш сухим. Такий прогноз озвучила представник Міжурядової групи експертів зі зміни клімату Світлана Краковська.

За її словами, ті зміни клімату, які відбуваються в світі, торкнутися і нашої країни.