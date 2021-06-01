Пустеля все ближче: Україні передрекли глобальну зміну клімату

Клімат в Україні змінився / pixabay

Погода в Україні на початку літа буде холодною і дощовою. Як повідомляють синоптики, в червні чекати спекотних днів не слід, а потеплішає тільки в липні.

"В даний час з півночі і північного сходу зайшло більш прохолодне повітря, тому температури знизилися. Зазвичай в липні і серпні у нас температури по Україні дуже часто досягають +30 і навіть вище градусів", - розповіла синоптик Укргідрометцентру Олександра Хала передає Україна 24.

Вчені вважають основними причинами нестабільної погоди глобальне потепління і зміни клімату.

Вони запевняють, що клімат в країні змінився, незабаром вирощувати екзотичні фрукти, на зразок кавунів або бананів, можна буде в Києві, а Херсон може взагалі перетворитися на пустелю.

"Сьогоднішній клімат Києва - це клімат Миколаєва і Херсона часів мого дитинства. Полісся, яке все життя було болотом - висохло. За буквально 20-30 років всі нинішні українські степи в межах одного покоління можуть стати такими Олешківськими пісками", - розповів директор Національного антарктичного центру Євген Дикий.

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Нинішнє літо також може побити теплові рекорди, прогнозують до +40 тепла. І очевидно воно знову зрушиться і триватиме як мінімум до жовтня.

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