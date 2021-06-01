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Пустеля все ближче: Україні передрекли глобальну зміну клімату

1 червня 2021, 22:24
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Нинішнє літо також може побити теплові рекорди.

Погода, клімат,
Клімат в Україні змінився / pixabay

Погода в Україні на початку літа буде холодною і дощовою. Як повідомляють синоптики, в червні чекати спекотних днів не слід, а потеплішає тільки в липні.

"В даний час з півночі і північного сходу зайшло більш прохолодне повітря, тому температури знизилися. Зазвичай в липні і серпні у нас температури по Україні дуже часто досягають +30 і навіть вище градусів", - розповіла синоптик Укргідрометцентру Олександра Хала передає Україна 24.

Вчені вважають основними причинами нестабільної погоди глобальне потепління і зміни клімату.

Вони запевняють, що клімат в країні змінився, незабаром вирощувати екзотичні фрукти, на зразок кавунів або бананів, можна буде в Києві, а Херсон може взагалі перетворитися на пустелю.

"Сьогоднішній клімат Києва - це клімат Миколаєва і Херсона часів мого дитинства. Полісся, яке все життя було болотом - висохло. За буквально 20-30 років всі нинішні українські степи в межах одного покоління можуть стати такими Олешківськими пісками", - розповів директор Національного антарктичного центру Євген Дикий.

читайте такожУ червні Україну чекає небезпечна погода-кліматолог

Нинішнє літо також може побити теплові рекорди, прогнозують до +40 тепла. І очевидно воно знову зрушиться і триватиме як мінімум до жовтня.

Погода в Україні - про що раніше повідомляв Главред:

  • Докладний прогноз погоди на літо 2021 дав народний синоптик Леонід Горбань. Він підкреслив, що влітку в Україні погода буде на будь-який смак.
  • Погода в Україні нинішнім літом, згідно з прогнозами, не буде істотно відрізнятися від торішньої. Але перший місяць літа буде досить холодним.
  • Завідувач лабораторії прикладної кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС та НАН України Світлана Краковська розповіла про те, чи варто чекати в Україні спекотного літа у 2021 році.
погода клімат Погода в Україні
Зараз ви переглядаєте новину «Пустеля все ближче: Україні передрекли глобальну зміну клімату». Дізнатися детальний прогноз погоди можна в розділі «Синоптик». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
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