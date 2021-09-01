Різке похолодання і дощі накриють Україну в перший тиждень вересня: де чекати негоди

Температура повітря знизиться вже найближчим часом / УНІАН

Уже завтра, 2 вересня, відчутно буде свіжіше в більшості областей України. Протягом дня очікується від 13 до 18 градусів вище нуля, а опади пройдуть по всій території країни.

Синоптик Наталка Діденко зазначила, що тепло затримається на Півдні, Донеччині, Луганщині та окремих районах Дніпра - там очікується +20-24 градуси. За даними синоптика, періодичні дощі йтимуть всюди в Україні, а більш інтенсивні опади цього четверга передбачаються на Лівобережжі.

"Особливо важливий нюанс завтрашньої доби - сильний вітер північно-західного напрямку. До штормових поривів", - попередила Діденко у своєму Telegram-кана лі.

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