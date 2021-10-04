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Синоптик розповіла, коли в Україну прийде різке похолодання

4 жовтня 2021, 22:06

Ночі в Україні будуть дуже холодними, можливі заморозки.

погода
Погода в Україні / pixabay

Погода в Україні через кілька днів різко зміниться. Синоптики обіцяють, що будуть теплі і сонячні дні, але дуже холодні ночі. Це визначатиме антициклон, який прийшов у країну.

Синоптик Наталка Діденко попросила водіїв не забувати про осінні тумани.

"І завтра, і протягом всього нового тижня практично повсюдно у нас буде суха погода. Хіба що якісь хмари періодично набіжать. Але як вдадуться, так і розсіються. І також з нечисленних жовтневих метеорологічних розваг для нас-тумани", - повідомила синоптик.

Діденко ще раз нагадала, що ночі на тижні будуть дуже холодними, можливі заморозки.

"Ночі залишаються холодними, з періодичними заморозками. Денна температура повітря не сильно встигає нагрівати приміщення, а ось на повітрі буде комфортніше, максимально очікується від +12 до +16 градусів. Західна частина України отримає від прилеглих, теплих центрально і східноєвропейських країн вищі градуси, від + 14 до +19, на Закарпатті +18 до +23!",- повідомила експерт.

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За словами Діденко, у західних областях можливі сильні пориви південного та південно-східного вітру. Поривчастий вітер також очікується в Криму і Приазов'ї.

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У Києві вівторок обіцяє суху погоду. Так триватиме весь тиждень. Вночі від + 3 до +7 градусів, в околицях ймовірні заморозки, а вдень у столиці буде від +12 до + 15 градусів.

Похолодання варто очікувати вже з 8 жовтня.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Україні підвищилася температура на тлі активізації чергового Атлантичного циклону.

Скандинавський антициклон, який збереже вплив до 5-6 жовтня, розгорнув атмосферні течії з теплих західних на холодні північні, тому показання термометрів будуть досить стримані.

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