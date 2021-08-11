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Сніг і заморозки в жовтні: якою буде погода восени в Україні

11 серпня 2021, 02:16
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З 21 по 26 жовтня прогнозується різке похолодання і перші заморозки.

Погода
Погода в Україні восени / pixabay

Погода в Україні у жовтні 2021 буде нестабільною. Як прогнозує народний синоптик Леонід Горбань, ми побачимо майже літні + 20 градусів, і зимові -4. Але місяць обіцяє бути досить сухим.

Можливі періоди різкого похолодання і різкого потепління, коли за лічені дні температура буде змінюватися на 6-10 градусів.

Як пише Обозреватель, в центральних регіонах України протягом жовтня спостерігатимуться як майже літні температури, так і заморозки. Перший тиждень місяця буде досить стабільний. Вдень повітря буде прогріватися до + 7 ... +9 градусів. При цьому нічні температури можуть наближатися до нуля – народний синоптик спрогнозував мінімум на рівні +2...+3 градуси.

З 8 по 13 жовтня очікується істотне потепління. Температура підвищуватиметься щодня, досягнувши максимуму в межах +19 ... +21 градуса. Ще кілька днів, до 16 жовтня, зберігатиметься досить тепла погода, але з 17 жовтня народний синоптик пообіцяв різке похолодання.

Протягом всього 1-2 днів температура знизиться на 9 градусів. Температурний мінімум місяця 18 жовтня складе +3 градуси вдень і +1 вночі.

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З 19 жовтня почнеться нове різке потепління. За три дні температура повернеться практично на колишній високий рівень і досягне позначки +15...+17 градусів 21 жовтня.

У період з 25 по 28 жовтня температура вийде на "плато" і досягне мінімальної позначки за весь місяць – вдень -2 градуси, вночі -3... -5.

З 28 по 31 жовтня, трохи потеплішає. Жовтень закінчиться з денною температурою на рівні +4 градуси.

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Але місяць буде не дуже багатим на опади. Протягом жовтня народний синоптик спрогнозував всього 6 дощових днів – 5, 6, 10, 20, 23 і 26 числа.

З 1 по 8 жовтня температура вдень перебуватиме на рівні +15... +17 градусів, вночі +9... +12 градусів. З 8 по 14 жовтня очікується невелике потепління. Вдень повітря буде прогріватися до + 18 ... +21 градуса, вночі – до +13 градусів.

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З 21 по 26 жовтня прогнозується різке похолодання і перші заморозки. За ці 5 днів стовпчик термометра опуститься на 12 градусів, нічні температури будуть негативними, порядку -2...-4 градуси.

Як і в центральних регіонах, в останній тиждень жовтня на півдні країни також очікується невелике потепління. 31 жовтня температура буде вище на 6 градусів в порівнянні з мінімумом місяця і вийде на невеликі плюсові значення поблизу +5 градусів.

Нагадаємо, раніше директор Українського гідрометеорологічного центру Микола Кульбіда заявив про те, що в разі продовження підвищення середньої температури Україні загрожують серйозні кліматичні зміни.

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