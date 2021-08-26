Україні загрожують періоди посухи і потужних злив зі шквалами - кліматолог

У 80-ті роки минулого століття хмари розвивалися лише до 13 км / Фото ua.depositphotos.com

В Україні стрімко росте температура повітря. До середини ХХІ століття вона може збільшитися для нашої країни в середньому на 1,5 градуса в порівнянні з початком століття. При цьому спостерігається ще одне явище - з підвищенням температури збільшується інтенсивність опадів, вони стають потужнішими, а також збільшується тривалість бездощового періоду.

Кліматолог, завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух прогнозує, що такі процеси триватимуть і надалі.

"Згадайте, наприклад, яка кількість опадів на початку літа випала у Криму. На горі Карадаг було зафіксовано 97 мм опадів! Це дуже багато. Також в Маріуполі та в Запорізькій області в цілому випадала велика кількість опадів", - розповіла кліматолог Главреду.

Таким чином, вже зараз періодично в різних регіонах України спостерігаються такі дощі, коли впродовж невеликого проміжку часу може випасти місячна або тримісячна норма опадів. Отже, такі потопи, які спостерігалися в Німеччині влітку 2021 року, вже зараз відбуваються і у нас. За словами експерта, це не випадковість, а закономірність.

"Наша країна розташована в помірних широтах, тому вологості в нашому повітрі вистачає. І якщо на висотах трапляються затоки вологого або прохолоднішого повітря, це призводить до зростання нестійкості атмосфери. Завдяки цьому утворюються потужні хмари: зараз верхня межа хмар може досягати 15-18 км, а іноді і 20 км! У 80-ті роки минулого століття хмари розвивалися тільки до 13 км", - зазначила експерт.

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За її словами, такі хмари дуже швидко виникають, а їхня потужність стрімко зростає.

"Уявіть, якщо ця хмара збільшується на кілька кілометрів, наскільки ж більше вологи вона може вмістити у себе. Звідси і виникає проблема, що зливи і шквали стають дуже потужними та небезпечними, а град стає більшого діаметру", - резюмувала Віра Балабух.

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Як повідомляв Главред, до кінця століття середня температура повітря в арктичних широтах може вирости на 8-10 градусів в порівнянні з сучасним періодом. За таких умов танення арктичних льодовиків є просто неминучим. Практично всі узбережжя всіх материків дуже страждатимуть від підвищення рівня Світового океану, заявила Віра Балабух. Проблеми не минуть і Україну.