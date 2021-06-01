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Україну накриє пекельна спека і небезпечна аномалія влітку

1 червня 2021, 20:05
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Синоптики прогнозують в Україні аномальну спеку.

Погода
Літо в Україні буде Пекельне / pixabay

Літо в Україні у 2021 році буде дуже жарким і з аномаліями. За прогнозом синоптиків, найспекотнішим місяцем в Україні буде липень.

Як уточнюють в Укргідрометцентрі, без дощів, гроз і навіть ураганів з торнадо не обійдеться.

А ось потепління в Україні прийде після першої декади червня.

Червень почнеться з дощів, які йтимуть близько 3 днів. До 11 числа середньодобова температура повітря складе +28...+ 32 градуси. В середині місяця деякі регіони охопить похолодання. Зокрема, північ, прогнозують до +22...+ 24 градуси.

На півдні, як завжди, буде жарко. Середньомісячна температура становитиме + 29...+ 31 градус. Хоча від 15 до 24 червня на кілька днів стане холодніше.

Загалом червень буде дещо прохолоднішим, ніж минулого року. В Укргідрометцентрі зазначили, що можливі навіть легкі заморозки. Хоча є дні, коли обіцяють мало не + 40.

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Погода в липні буде стабільніше, ніж у червні. Денна температура повітря в більшості регіоні складе + 27...+ 32 градуси. На сході і півдні, звичайно, буде більш жарко. Протягом місяця там буде більше, ніж + 30 градусів.

Хоча в другому місяці літа буде більше опадів, ніж у першому. Наприклад, потужні дощі можливі на початку липня, в десятих числах і кінці місяця. Загальна кількість опадів у липні сягатиме 45 - 50 міліметрів.

Третій місяць літа - серпень почнеться зі значної спеки. Стовпчики термометрів триматимуться на рівні + 33...+ 35 градусів. Хоча поступово до кінця серпня температура повітря буде знижуватися.

Дощів у серпні обіцяють не так багато, на сході вони будуть невеликими і короткочасними. Хоча в інших регіонах прогнозують більш рясні опади.

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Погода в Україні - про що раніше повідомляв Главред:

  • Докладний прогноз погоди на літо 2021 дав народний синоптик Леонід Горбань. Він підкреслив, що влітку в Україні погода буде на будь-який смак.
  • Погода в Україні нинішнім літом, згідно з прогнозами, не буде істотно відрізнятися від торішньої. Але перший місяць літа буде досить холодним.
  • Завідувач лабораторії прикладної кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС та НАН України Світлана Краковська розповіла про те, чи варто чекати в Україні спекотного літа у 2021 році.

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