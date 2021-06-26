Україну накриє рекордна за 30 років спека: синоптики попередили про небезпеку

Погода в Україні буде небезпечною / pixabay

Погода в липні і серпні буде аномальною. Україну накриє спека, але при цьому місцями очікуються шквальний вітер і бурі. Температура повітря до кінця літа буде високою як вночі, так і вдень.

Крім того, в липні синоптики прогнозують невеликі дощі.

Так, у першій половині липня очікуються дощі та бурі. Температура повітря складе + 26 ... +30 градусів. У другій половині місяця буде від 27 до 30 градусів тепла.

На початку серпня синоптики прогнозують температуру повітря від 28 до 31 градуса тепла, а в другій половині місяця очікується +25...+28 градусів.

Синоптики прогнозують, що погода в липні-2021 може бути рекордно спекотною – з найвищими за останні 30 років температурами.

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У свою чергу, синоптик Леонід Горбань заявив, що в липні і серпні очікується багато дощів і бур. За його прогнозом, початок липня буде дощовим:

з 4 по 8 липня - аномальна спека,

11-12 липня – дощі та бурі,

16-17 липня – дощі,

18 по 28 липня - спека,

25 - гроза і буря,

30 липня – дощі.

1-3 серпня буде сильна спека,

2 серпня – гроза і буря,

8 - буря,

11-14, 22, 27 і 29 серпня – дощі,

19 по 21 і з 23 по 26 серпня – спека.

За словами директора Укргідрометцентру Миколи Кульбіди, починаючи з червня, а особливо липень і серпень – температура повітря буде значно вище норми, і багато днів вона буде досягати 30-35, а в окремі дні навіть до 40 градусів, тому це літо може бути тільки спекотним.

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Раніше синоптик назвав терміни аномалії, що насувається на Україну. Спад спеки в Україні буде тимчасовим і зміниться наступним підвищенням температури.

У свою чергу народний синоптик Леонід Горбань дав прогноз погоди на липень 2021. За його словами, місяць буде спекотним. Стовпчики термометрів піднімуться вище + 30 градусів.

Також синоптик розповіла, коли в Україну прийде похолодання. Спека в Україні буде весь тиждень, а пізніше варто чекати значного похолодання.