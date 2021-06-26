Україну накриє рекордна за 30 років спека: синоптики попередили про небезпеку

Україну накриє аномальна спека, будуть шквали і бурі.
Погода в липні і серпні буде аномальною. Україну накриє спека, але при цьому місцями очікуються шквальний вітер і бурі. Температура повітря до кінця літа буде високою як вночі, так і вдень.
Крім того, в липні синоптики прогнозують невеликі дощі.
Так, у першій половині липня очікуються дощі та бурі. Температура повітря складе + 26 ... +30 градусів. У другій половині місяця буде від 27 до 30 градусів тепла.
На початку серпня синоптики прогнозують температуру повітря від 28 до 31 градуса тепла, а в другій половині місяця очікується +25...+28 градусів.
Синоптики прогнозують, що погода в липні-2021 може бути рекордно спекотною – з найвищими за останні 30 років температурами.
У свою чергу, синоптик Леонід Горбань заявив, що в липні і серпні очікується багато дощів і бур. За його прогнозом, початок липня буде дощовим:
- з 4 по 8 липня - аномальна спека,
- 11-12 липня – дощі та бурі,
- 16-17 липня – дощі,
- 18 по 28 липня - спека,
- 25 - гроза і буря,
- 30 липня – дощі.
- 1-3 серпня буде сильна спека,
- 2 серпня – гроза і буря,
- 8 - буря,
- 11-14, 22, 27 і 29 серпня – дощі,
- 19 по 21 і з 23 по 26 серпня – спека.
За словами директора Укргідрометцентру Миколи Кульбіди, починаючи з червня, а особливо липень і серпень – температура повітря буде значно вище норми, і багато днів вона буде досягати 30-35, а в окремі дні навіть до 40 градусів, тому це літо може бути тільки спекотним.
читайте такожУкраїну чекає аномально холодна зима-кліматолог
Погода в Україні - про що раніше повідомляв Главред:
Раніше синоптик назвав терміни аномалії, що насувається на Україну. Спад спеки в Україні буде тимчасовим і зміниться наступним підвищенням температури.
У свою чергу народний синоптик Леонід Горбань дав прогноз погоди на липень 2021. За його словами, місяць буде спекотним. Стовпчики термометрів піднімуться вище + 30 градусів.
Також синоптик розповіла, коли в Україну прийде похолодання. Спека в Україні буде весь тиждень, а пізніше варто чекати значного похолодання.