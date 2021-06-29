Україну в липні атакують небезпечні аномалії - синоптик

Погода в липні в Україні / pixabay

Кліматичні зміни у світі впливають і на Україну. З кожним роком в країні стає все більше погодних аномалій.

Як каже завідувач відділу прикладної метрології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух, останні п'ять років в Україні стали рекордно теплими.

"На жаль, ми дійсно спостерігаємо, що протягом останніх днів, місяців і навіть років у нас все частіше відзначаються аномальні погодні умови, все більше погодних екстремумів спостерігається. Це не випадковість, це тенденція, яка характерна для наших сьогоднішніх умов. Тобто ми відзначаємо зміну кліматичної системи - підвищується температура повітря, змінюється термічний режим, змінюється тривалість сезонів, і, на жаль, таких екстремальних температур у нас стає все більше. Причому саме аномалій, коли у нас досить жарко, стає все більше і більше", - зазначила вона, передаєУкраїна 24.

За словами метеоролога, масштаб змін демонструє те, що протягом останніх п'яти років в Україні була рекордно тепла погода навіть взимку.

"Минулий 2020 рік взагалі в Україні був аномально теплим. Такого теплого року у нас взагалі не спостерігалося за останні 140 років, коли проводилися інструментальні спостереження за погодою, а можливо і за значно більший період. Наприклад, минулого року з дванадцяти місяців сім були аномальними. З них для шести місяців була характерна аномальна висока температура, і тільки травень був дещо прохолодним", - зазначила вона.

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Зміни кліматичних умов несуть за собою не тільки аномальні температури, але і численні різкі зміни погоди - шторми, циклони, посухи.

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Погода в липні в Україні буде спекотною, немов у тропіках, кажуть синоптики. Місцями в регіонах буде до + 40 градусів. При цьому прогнозуються дощі з грозами. Також пилові бурі накриють країну вже на початку місяця 1-4 липня.

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Раніше синоптик назвав терміни аномалії, що насувається на Україну. Спад спеки в Україні буде тимчасовим і зміниться наступним підвищенням температури.

У свою чергу народний синоптик Леонід Горбань дав прогноз погоди на липень 2021. За його словами, місяць буде спекотним. Стовпчики термометрів піднімуться вище + 30 градусів.

Також синоптик розповіла, коли в Україну прийде похолодання. Спека в Україні буде весь тиждень, а пізніше варто чекати значного похолодання.