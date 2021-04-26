Україну наприкінці квітня засипало снігом: де вирує негода

Снігопади були зафіксовані в Умані, на трасі Київ-Полтава, в Чернігівській, Житомирській, Чернівецькій областях, на Прикарпатті, а також під Києвом.
Погода в Україні у понеділок, 26 квітня, різко погіршилася. У низці регіонів посеред весни випав сніг.
Зокрема, снігопади зафіксували на Черкащині, передає ТСН. Шар снігу в кілька сантиметрів випав в Умані. Але він одразу тане, оскільки температура повітря в місті близька до нуля. В обласній службі автомобільних доріг попередили про негоду і закликали водіїв бути обережними через снігопади.
Також про погіршення погоди в своїх регіонах повідомляють користувачі соцмережі Facebook. Зокрема, снігопади були зафіксовані на трасі Київ-Полтава, у Чернігівській, Житомирській, Чернівецькій областях, на Прикарпатті, а також під Києвом - у Богуславі та Яготині.
"І знову зима. І знову я на трасі Київ-Полтава. Сніг просто січе. Дорога - ну, дуже слизька. Температура нуль. Сподіваюся, все буде добре", - написала Ніна Южаніна у Facebook.
"Богуслав, Україна. 26 квітня 2021. Щоби фейсбук нагадував про цей кліматичний збій", - написав Олексій Репік та опублікував фото засніженої вулиці.
"Весна ніяк не переможе холод. 26.04.2021", - зазначив Валерій Полянчук і також опублікував фото.
Сніг випав і в Карпатах. На високогір'ї стовпчики термометрів показали -5 градусів.
"Станом на 7:50 на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, опади у вигляді снігу, обмежена видимість, вітер західний 3-4 м/с. Температура повітря -5°С", - йдеться у повідомленні чорногорського гірського пошуково-рятувального поста в Fаcebook.
До слова, такі погодні сюрпризи найближчими днями можливі мало не по всій Україні, оскільки на територію країни увірвалася маса арктичного повітря. Вночі очікуються заморозки до -5 градусів. Вдень буде трохи тепліше. Стовпчики термометрів піднімуться до + 7 до +10.
Істотне потепління прийде в Україну вже в четвер, 29 квітня. Але синоптики попереджають, що в західних областях пройдуть дощі з грозами. Середня температура повітря вдень до +17...+19, а вночі - до +5 градусів.
30 квітня дощі з грозами, крім західних областей, охоплять центральні та північні регіони України. Найтепліше буде в Миколаївській, Закарпатській, Київській та Вінницькій областях - там синоптики обіцяють близко +21 градуса.
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