Україну чекає аномалія: з'явився останній прогноз погоди народного синоптика Леоніда Горбаня

Погода в Україні на листопад / pixabay

Народний синоптик Леонід Горбань за два тижні до смерті встиг скласти прогноз погоди в Україні на листопад 2021.

Згідно з його розрахунками, в третій декаді місяця можливі морози до -9 градусів.

Протягом першого тижня листопада народний синоптик спрогнозував нестабільну погоду і температурні "гойдалки". Місяць почнеться з денних температур на рівні + 4 градуси, але вже 3 листопада температура впаде практично до 0 градусів. Вночі можливі морози в межах -1 ... -3 градусів, пише Обозреватель.

З 6 по 8 листопада денна температура буде стабільно плюсовою, близько +8... +10 градусів. А з 8 листопада розпочнеться новий етап похолодання, цього разу-поступового.

До 16 листопада денний температурний максимум складе +4... +6 градусів, що для даного періоду часу досить аномальна погода.

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З 16 листопада зниження температури стане стрімким. 19 листопада можливі невеликі морози як в денні, так і в нічні години.

Протягом найближчих 2 днів, до 20 листопада, температурні показники трохи підвищаться. Вдень повітря буде прогріватися до + 2 ... +3 градусів.

З 20 листопада народний синоптик спрогнозував ще один період похолодання і прихід зими. Температура буде знижуватися до 24 листопада і досягне позначки -5 градусів вдень і -7... -9 градусів вночі. Такі показники будуть зберігатися до кінця місяця.

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Згідно з прогнозом Горбаня в листопаді опадів буде чимало. 2 числа можливий сніг з дощем, 8, 10, 11 і 14 – невеликий дощ, 20, 24, 25 і 28 листопада – сніг.

Відзначимо, народний синоптик Леонід Горбань помер 1 жовтня. Він був автором унікальної методики довгострокових прогнозів погоди, заснованої на стародавній народній традиції, що налічує більше 300 років.

Погода в Україні

За прогнозом синоптика Вазіри Мартазінової, зима цього року і наступні зими в Україні будуть морозними.

За її словами, зима 2021-2022 і в наступні роки в нашій країні теж буде морозною, очікуються перепади температури повітря – від сильних заморозків до відлиги.

Фахівець підкреслила, що зима в Україні нікуди не дінеться навіть в умовах глобального потепління.