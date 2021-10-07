УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Синоптик

Україну чекає аномалія: з'явився останній прогноз погоди народного синоптика Леоніда Горбаня

7 жовтня 2021, 23:52

Протягом першого тижня листопада народний синоптик спрогнозував нестабільну погоду і температурні "гойдалки".

погода
Погода в Україні на листопад / pixabay

Народний синоптик Леонід Горбань за два тижні до смерті встиг скласти прогноз погоди в Україні на листопад 2021.

Згідно з його розрахунками, в третій декаді місяця можливі морози до -9 градусів.

Протягом першого тижня листопада народний синоптик спрогнозував нестабільну погоду і температурні "гойдалки". Місяць почнеться з денних температур на рівні + 4 градуси, але вже 3 листопада температура впаде практично до 0 градусів. Вночі можливі морози в межах -1 ... -3 градусів, пише Обозреватель.

З 6 по 8 листопада денна температура буде стабільно плюсовою, близько +8... +10 градусів. А з 8 листопада розпочнеться новий етап похолодання, цього разу-поступового.

До 16 листопада денний температурний максимум складе +4... +6 градусів, що для даного періоду часу досить аномальна погода.

Реклама

З 16 листопада зниження температури стане стрімким. 19 листопада можливі невеликі морози як в денні, так і в нічні години.

Протягом найближчих 2 днів, до 20 листопада, температурні показники трохи підвищаться. Вдень повітря буде прогріватися до + 2 ... +3 градусів.

З 20 листопада народний синоптик спрогнозував ще один період похолодання і прихід зими. Температура буде знижуватися до 24 листопада і досягне позначки -5 градусів вдень і -7... -9 градусів вночі. Такі показники будуть зберігатися до кінця місяця.

читайте такожМороз -20: синоптики розповіли, якою буде зима в Україні

Згідно з прогнозом Горбаня в листопаді опадів буде чимало. 2 числа можливий сніг з дощем, 8, 10, 11 і 14 – невеликий дощ, 20, 24, 25 і 28 листопада – сніг.

Відзначимо, народний синоптик Леонід Горбань помер 1 жовтня. Він був автором унікальної методики довгострокових прогнозів погоди, заснованої на стародавній народній традиції, що налічує більше 300 років.

Погода в Україні

За прогнозом синоптика Вазіри Мартазінової, зима цього року і наступні зими в Україні будуть морозними.

За її словами, зима 2021-2022 і в наступні роки в нашій країні теж буде морозною, очікуються перепади температури повітря – від сильних заморозків до відлиги.

Фахівець підкреслила, що зима в Україні нікуди не дінеться навіть в умовах глобального потепління.

viber
погода прогноз погоди Народний синоптик Леонід Горбань Погода в Україні
Зараз ви переглядаєте новину «Україну чекає аномалія: з'явився останній прогноз погоди народного синоптика Леоніда Горбаня». Дізнатися детальний прогноз погоди можна в розділі «Синоптик». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Гороскоп на 8 жовтня 2021 для всіх знаків Зодіаку: ризик аварій або конфлікти з родичамиГороскоп на 8 жовтня 2021 для всіх знаків Зодіаку: ризик аварій або конфлікти з родичами "Який чоловік!" Онук Софії Ротару викликав фурор новим образом з відпочинку"Який чоловік!" Онук Софії Ротару викликав фурор новим образом з відпочинку Гороскоп на 7 жовтня 2021 для всіх знаків Зодіаку: обман, розставання або фінансовий успіхГороскоп на 7 жовтня 2021 для всіх знаків Зодіаку: обман, розставання або фінансовий успіх У Києві знайшли мертвим нардепа Антона ПоляковаУ Києві знайшли мертвим нардепа Антона Полякова "Він був явно п'яний": таксист розкрив подробиці смерті нардепа Полякова"Він був явно п'яний": таксист розкрив подробиці смерті нардепа Полякова

Останні новини

19:59

В Україну мчить циклон: синоптик розповіла, коли завалить снігом і похолодає

19:42

Шпигунський скандал у Болгарії: затримали російського вченого з родиною

19:25

В Україні у вересні понад 97 % госпіталізованих з COVID-19 були невакцинованими Відео

19:17

Схоже, кум все-таки відправиться топтати зону Погляд

19:05

Вчені створили унікальну таблетку, яка здатна очищати повітря

Реклама
19:01

У Путіна зробили різку заяву у відповідь на слова Арестовича щодо повернення Криму в Україну Відео

18:51

Прикмети на 11 жовтня: що не можна робити в найнебезпечніший день жовтня Відео

18:28

Мільярдер повідав про шикарний басейн Путіна

18:20

Компанії не приймають цифрові документи: у Кабміні пояснили, що робити українцям Відео

18:17

"Прописка" по-новому: українцям при зміні місця реєстрації не потрібно буде їздити до військкомату Відео

17:35

П'ять хвилин, один дзвінок - Крим з Донбасом в Україні: у Зеленського різко звернулися до Путіна і РФ Відео

17:26

Антона Полякова могли отруїти метадоном: Москаль розповів важливий нюанс смерті депутата Відео

17:09

У моду повернулися ефектні светри та пальта з принтом гусяча лапка, які завоюють серця всіх Фото Відео

16:43

"Вдома чекала наречена": двоє молодих українців загинули у страшній ДТП у Польщі Відео

16:28

Раптова смерть Полякова: названі дата і місце похорону нардепа Відео

16:25

У РФ заберуть ПП-2, а Газпром сподівається на ФРН: у Польщі назвали сценарій ЄС щодо трубопроводу Відео

15:37

Собчак отримала струс мозку в смертельній аварії в Сочі Відео

15:23

Саакашвілі заявив про розрив з дружиною Сандрою і розкрив деталі роману з Ясько Відео

15:23

У ВООЗ оголосили, що світ скоро пройде 60% шляху в боротьбі з COVID-19, і попередили про небезпеку

15:15

Карантин в Україні посилять: Харків та Львів переведуть до "червоної" зони Відео

Реклама
15:00

Гороскоп на 11 жовтня 2021 для всіх знаків Зодіаку: повернення колишнього, збитки або подарунок Відео

14:44

Від королеви до черниці: Кухар заінтригувала фанатів вибором нового образу Відео

14:31

Ксенія Собчак потрапила в смертельну аварію Відео

14:22

Найсмачніше в світі печиво до чаю: готувати всього 15 хвилин Відео

14:20

З 1 грудня в Україні піднімуть пенсії: Шмигаль розповів, на кого чекає надбавка Відео

14:18

Окупанти посилили заходи на КПВВ біля Станиці Луганської: заборонено випускати пенсіонерів

14:11

Україна закликала до нової угоди з Газпромом і ставить Росії жорстку умову щодо транзиту газу Відео

13:37

В Україні підскочило число областей в "помаранчевій" зоні карантину Відео

13:00

Перший сніг у жовтні та теплі листопадові дні: синоптикиня розповіла про погодні сюрпризи осені Відео

12:54

Болі, лихоманка і стрибок температури після COVID-вакцинації: у МОЗ пояснили, коли бігти до лікаря Відео

12:12

Щеплення або геть з роботи: в Україні можуть розширити список професій з обов'язковою вакцинацією Відео

11:56

Заразність після вакцинації: Комаровський попередив про небезпеку і назвав причину Відео

11:51

Удар по Путіну і жорстка позиція Анкари: Кулеба оголосив про боротьбу України і Туреччини за Крим Відео

10:55

Гороскоп на 10 жовтня 2021 для всіх знаків Зодіаку: зрада, крадіжка або збитки Відео

10:46

"Хотіла помститися": в Одесі вагітна жінка придумала історію про зґвалтування трьома чоловіками

10:42

Метадон у крові Полякова: експерта здивував дивний діагноз після смерті нардепа Відео

10:06

У Росії розбився літак з парашутистами, загинуло 16 осіб Відео

10:03

Заруба на 50 мільйонів: Ф'юрі побив Вайлдера в бою з трьома нокдаунами за титул WBC Відео

09:41

У Большому театрі в Москві прямо під час вистави декорація вбила артиста

09:21

У Маріуполі море "втекло" від берега на 100 метрів: названа причина дивного феномена Відео

Реклама
08:52

Спочатку іспит з теорії, після - водіння: як Кабмін змінив правила для автошкіл Погляд

08:34

Вантажівка розчавила маршрутку на Одеській трасі: 8 поранених і загиблих

08:17

Коронавірус в Україні за минулу добу виявлено у понад 11 тисяч осіб, багато госпіталізацій Відео

07:58

В Ізраїлі від постковідного синдрому помер 16-річний підліток Відео

07:17

У Тернополі зафіксовано випадок сибірської виразки

07:10

Чи знесе Україну нова хвиля COVID-19 Погляд

06:10

Прикмети на 10 жовтня: що не можна робити і як не потрапити в біду Відео

05:28

Що робити, якщо весь час хочеться їсти: дієтологиня поділилася цінними порадами

05:02

Яке сьогодні свято 10 жовтня: Всесвітній день каші - які крупи можуть нашкодити

04:22

Рахунок піде на тижні: експерт розповів про повну безпорадність України перед пандемією COVID-19

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти