Україну чекає аномально холодна зима - кліматолог

Погода в Україні взимку буде аномальною / pixabay

Кліматична криза впливає на погодні умови і це вже стало досить відчутно. Як каже кліматолог Євгенія Засядько, у світі відбувається кліматична криза, яка веде до незворотних наслідків.

Кліматолог впевнена, що в Україні температура швидше піднімається, ніж на інших територіях.

"У нас приблизно втричі швидше температура зростає, але це не означає, що у нас буде тепліше, ніж у попередні роки. У нас відбувається розбалансування, яке не виключає холодних періодів. Синоптики і метеорологи говорять про те, що холодна температура у нас взимку нікуди не зникне. До -20 буде", - додала кліматолог, передає Апостроф.

Експерт також розповіла, що цього літа українців чекає різкі перепади температури, як і прогнозують синоптики від +15 до +40 градусів.

"Можна згадати, як кілька років тому ми з зими відразу потрапили в літо. Було близько 0 градусів, а через пару тижнів стало +30. Це було навесні, але потім ситуація повернулася до нормальної температури: було +20, пішли дощі. Але зміни клімату відбуваються, йде розбалансування, тому ми спостерігаємо такі різкі погодні умови. Це негативно впливає і на здоров'я людей, так як скаче тиск у літніх людей. Діти дуже чутливі до таких змін", - зазначила вона.

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Раніше завідуюча лабораторією прикладної кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС і НАН України Світлана Краковська розповіла про те, що в середині літа можна чекати досить жарких днів у найтеплішому місяці — липні, так звані "тропічні ночі", коли температура залишається на рівні 20 градусів вночі, що є великим тепловим навантаженням на людський організм.

Синоптик Леонід Горбань спрогнозував, що перший місяць літа почнеться з дощів, які йтимуть близько 3 днів. Денна температура повітря в липні в більшості регіоні складе +27 ... + 32 градуси. Останній місяць літа почнеться з сильної спеки - стовпчики термометрів триматимуться на рівні + 33 ... + 35 градусів.

Горбань уточнив, що до кінця червня температура може піти вгору і наблизиться до 30 градусів. У липні вдень - до +35 градусів в тіні, в південних і східних регіонах навіть до +40 градусів він прогнозує в середині місяця. Горбань додав, що до середини останнього місяця вдень очікується під +40 градусів при майже повній відсутності хмар.