В Україні вирує ураган: розбиті авто, повалені дерева і потопи

Негода в Києві / Київ Оперативний

У Києві вночі, 6 серпня, потужний ураган наробив біди. Дерево впало на автомобіль і пошкодило її. Подія сталася 6 серпня у Солом'янському районі столиці.

"Зовсім нехороший ранок виявився для водія Geely, на машину якого впало дерево. Київ, вулиця Леваневського, 4", — повідомив Київ оперативний і оприлюднив фото.

Варто відзначити, що 6 серпня в Києві очікуються грози, вдень значні дощі, шквали вітру 15-20 м/с (і рівень небезпеки, жовтий). Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Як повідомляє ДСНС в Україні через сильний дощ, грози і пориви вітру знеструмлено 440 населених пунктів у 8 областях. Зараз на місцях працюють бригади обленерго.

Через зливу підтоплено два житлових будинки; 13 підвальних приміщень; 10 дворів; 8 господарських будівель; одну насосну станцію.

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Також вітер пошкодив покрівлі чотирьох будівель і повалив 155 дерев.

За даними рятувальників, жертв і постраждалих немає. Працівники ДСНС вже відкачали 2 965 кубометрів води, повалені дерева розрізали і прибрали.

Зазначимо, останнім часом негода все частіше накриває Україну, причому часто бурі з грозами закінчуються потопами і пошкодженою інфраструктурою.

"Сьогодні очікуються підйоми води над рівнями протягом 6 серпня на річках Закарпатської області на 0,3-0,8 м, річках басейнів Сяну, Дністра (Львівська, Івано-Франківська обл.) на 0,3 - 1,3 м", - йдеться в повідомленні ДСНС.

Також 6 і 7 серпня на річках басейнів Прута і Сірета і лівих притоках Дністра (Тернопільська, Хмельницька, Вінницька обл.) на 0,2-1,0 м може піднятися рівень води в річках, без негативних наслідків.

У місцях проходження сильних злив можливе формування значного місцевого і схильного стоку із затопленням знижених місць в населених пунктах, в гірських районах існує загроза формування локальних селевих потоків і зсувів (помаранчевий рівень небезпеки).

Що не можна робити під час грози і урагану

Фахівці рекомендують під час грози закривати вікна і не підходити до них, не братися за металеві вхідні двері.

Основні рекомендації, яких слід дотримуватися жителям міста під час сильного вітру:

всі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

якщо ви опинилися на вулиці, то варто триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;

у разі сильного вітру сховатися в найближчому будинку або природному укритті;

уникати знаходження поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч з ними автотранспорт.

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