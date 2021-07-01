До України мчить небезпечна погода і рідкісна аномалія

Україну накриє пекельна спека / pixabay

Погода в Україні 2 липня принесе короткочасні дощі з грозами. За прогнозом синоптиків, можливі такі небезпечні явища, як шкальний вітер, зливи і навіть град, можливий смерч.

"При грозах можливі сильні зливи, град і шквали. Я це пишу зараз мало не кожен день... Град і шквали - це вам не вовки. Поб'є овочі, новеньку машину впаде гілка здоровенна - ніякими вовками не виправдатися, що не чули і не прислухалися. Так от. Завтра в більшості областей України ось все, що я вище написала", - зазначила синоптик Наталка Діденко.

Що стосується температури повітря, то найнижчою вона буде в західних областях, +22 +27 градусів, найвищою на сході, південному сході і в Дніпропетровській області, +27 +32 градуси. На інших територіях +25 + 30 градусів.

"У денні години в центрі і на півдні буде багато сонця", - додала синоптик.

Синоптики Українського гідрометцентру також допускають ймовірність гроз і дощів по всій країні в п'ятницю.

Реклама

У Києві в п'ятницю ймовірні короткочасні грозові дощі, можливий град. Протягом дня близько + 28 градусів.

читайте такожЛипень буде пекельним: синоптик пообіцяла спеку до +40

Синоптики ресурсу meteoprog опублікували карту погоди в Києві. Так, у столиці до 6 липня ймовірні грозові дощі, а 7-10 числа очікується антициклон з сонячною погодою і температурою близько +33 градусів.

Погода в Україні - про що раніше повідомляв Главред:

Раньше кліматолог Віра Балабух розповіла, що липень принесе в Україну традиційну спеку. З початку і до середини місяця буде зберігатися температура на рівні 29 градусів тепла.

Що стосується останнього місяця літа, то, за прогнозом народного синоптика Леоніда Горбаня, в серпні задушлива спека чергуватиметься з періодами дощів. Але в цілому серпень 2021 обіцяє бути теплим, а в кінці місяця ночами буде вже відчуватися "подих осені".