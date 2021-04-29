В Україну увірветься грозова стихія: де зіпсується погода

Погода в Україні зіпсується / pixabay

Погода в Україні в останні дні квітня принесе грози. При цьому, за прогнозом синоптиків нас чекає потепління, а нічні заморозки нарешті відступлять.

Як розповіли синоптики Українського гідрометцентру, грозова стихія накриє країну 30 квітня, а ось 29-го числа нас чекає сонячний день майже на всій території країни.

Температура в четвер, 29 квітня, буде +15 +17, а вночі +1 +3, на північному сході заморозки до -3 градусів.

На півдні та Закарпатті вночі до + 8 тепла. Хмарність та невеликий дощ сьогодні очікується у Львівській та Закарпатській областях.

У Києві в четвер +13 +15 вдень і +1 +3 вночі, без опадів.

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30 квітня грозова стихія очікується на заході, півночі, в Житомирській та Вінницькій областях. Решта території - без опадів.

Температура вдень від +14 до +19 градусів, а вночі +6 +10.

У Києві в п'ятницю буде +17 +19 градусів, вночі від +9 до +11 тепла, очікується гроза.

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