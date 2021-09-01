В Україну увірветься різке похолодання і потужний антициклон Gaya

Погода в Україні на 2 вересня / ua.depositphotos.com

Погода в Україні вже завтра, 2 вересня, різко зіпсується. За прогнозом синоптиків, у більшості регіонів денна температура повітря не перевищить + 20.

На заході України переважно без опадів, вдень від +14 до +19, вночі від +9 до +13. На півночі невеликі дощі, вдень від +14 до +18, вночі від +11 до +14.

У центральній частині теж очікуються дощі, вдень від +16 до +19, вночі від +12 до +15. На Сході така ж ситуація з опадами, вдень від +17 до +22, вночі від +12 до +15.

На півдні дощі, вдень від +19 до +23, вночі від +13 до +17.

"Холодний атмосферний фронт продовжить просуватися по Україні і досягне південно-східних областей, куди принесе опади і зниження температури. У той же час із заходу почне поширювати свій вплив потужний антициклон Gaya", – сказано в повідомленні Укргідрометцетра.

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У Києві в четвер теж дощитиме, вночі від 12 до 14 тепла, а вдень максимально +18.

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Раніше народний синоптик Леонід Горбань озвучив прогноз погоди в Україні на осінь 2021. За його словами, вже в другій половині вересня почнуться дощі і похолодає. Крім того, сніг в 2021 році випаде рано.

Прийдешньої зими українців очікує багато снігу і морози на початку і кінці сезону, а лютий так і взагалі обіцяє бути "лютим", можливі навіть бурани.