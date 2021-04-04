18 млн грн за картридж з Mario: продано найдорожчу гру в історії

Картридж Super Mario Bros. побив всі рекорди / Nintendo

На аукціоні Heritage Auctions, що відбувся в Техасі, продали картридж з Super Mario Bros. за рекордні 660 тисяч доларів (майже 18.5 млн грн за курсом). Угода встановила рекорд і зробила цю гру найдорожчою в історії.

Екземпляр для NES, випущений в 1985 році, є найстарішим і добре збереженим з усіх, що коли-небудь потрапляли на аукціон. Картридж знаходиться в оригінальному упаковуванні.

Як розповів продавець, ця копія Super Mario Bros. була куплена в кінці 1986 року як різдвяний подарунок, і пролежав недоторканим в ящику столу цілих 35 років, перш ніж був виявлений на початку цього року.

Минулий рекорд теж належав грі про вусатого водопровідника – в листопаді минулого року рідкісний картридж з Super Mario Bros. 3 пішов з молотка за 156 тисяч доларів (приблизно 4,3 млн грн). Той картридж був унікальний тим, що слово "Bros" на обкладинці було відформатовано по лівому краю, тому воно закрило частину рукавички головного героя на зображенні – в наступних партіях це виправили.

А в липні минулого року інша запечатана копія Super Mario Bros. пішла з аукціону за 114 тисяч доларів (3,1 млн грн).

Запечатану копію Super Mario Bros. продали за рекордні гроші / Heritage Auctions

На початку березня редакція Bloomberg розкрила подробиці нової версії Nintendo Switch. Очікується, що консоль отримає 7-дюймовий дисплей від Samsung, а вихід на ринок очікується до кінця 2021 року.

Дозвіл при цьому не зазнає змін – в портативі консоль буде працювати у вже звичних 720p, а в стаціонарному режимі консоль доб'ється 4K-дозволу. У розмові з Bloomberg експерти відзначили, що Nintendo відмовилися від 1080р дисплея на користь більш тривалої роботи акумулятора в портативному режимі. Однак, все ще невідомо – чи буде 4K-дозвіл в стаціонарному режимі нативним, або ж отриманим за допомогою апскейла 1440р.