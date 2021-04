Академія інтерактивних мистецтв і наук назвала найкращі ігри 2020-го

Hades стала тріумфатором щорічної премії D.I.C.E. Awards / Supergiant Games

Вчора пройшла престижна церемонія нагородження переможців щорічної премії D.I.C.E. Awards, яка вручається Академією інтерактивних мистецтв і наук.

Грою року, на думку журі, став рогалик в сетингу Стародавньої Греції, в якому гравцям належить кинути виклик богу мертвих, аби вибратися з підземного царства. Гра від Supergiant Games перемогла в п'яти номінаціях з восьми.

На другому місці за кількістю нагород PS4-ексклюзив Ghost of Tsushima. Екшену про самурая, який намагається врятувати рідний острів, дали 4 нагороди: це найкраща пригода з відмінною музикою і аудіодизайном, а також художньою постановкою. Також серед тогорічних проєктів високо оцінили Half-Life: Alyx і The Last of Us: Part II (по 2 нагороди).

Скорочений список лауреатів D.I.C.E. Awards 2021:

Гра року — Hades;

— Hades; Найкращий геймдизайн — Hades;

— Hades; Найкращий персонаж — Marvel's Spider-Man: Miles Morales-Майлз Моралес;

— Marvel's Spider-Man: Miles Morales-Майлз Моралес; Найкращий сюжет — The Last of Us Part 2;

— The Last of Us Part 2; Найкращий екшен — Hades;

— Hades; Найкраща пригодницька гра — Ghost of Tsushima;

— Ghost of Tsushima; Найкраща незалежна гра — Hades;

— Hades; Найкращий саундтрек — Ghost of Tsushima;

— Ghost of Tsushima; Найкраща режисура — Hades;

— Hades; Найкраща анімація — The Last of Us Part 2;

— The Last of Us Part 2; Найкращий стиль — Ghost of Tsushima;

— Ghost of Tsushima; Найкраща онлайн-гра — Fall Guys: Ultimate Knockout.

Раніше авторитетний портал GamesRadar опублікував свій Топ-100 найкращих ігор десятиліття. Редакція вважає, що Відьмак 3: Дике Полювання є найкращою з коли-небудь створених рольових ігор і закріпив за CD Projekt Red звання одного з провідних розробників світів.

На другому і третьому місці розташувалися ексклюзиви консолі PlayStation 4 – God of War і Bloodborne. З повним списком ви можете ознайомитися за посиланням, ми представляємо вашій увазі найяскравіших представників десятиліття (в порядку спадання).